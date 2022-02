El Carnaval asoma por el Oeste

Cuando uno de La Calzada tiene que dirigirse hacia el Este dice que baja a Gijón. Así que no es extraño que una zona con tanta personalidad como la del oeste de la ciudad tenga su propio Antroxu. Un Antroxu que, por la pandemia, el año pasado tuvo que quedarse en casa. Una y no más. Y sí no, que se lo digan a la asociación Creando Comunidad, que este año está decidida a recuperar su carnaval. Dicho y hecho porque desde ayer ya se puede participar en una divertida yincana al aire libre que se extiende desde El Arbeyal hasta Moreda. También se puede participar en el concurso de disfraces online que plantean y el próximo 24 harán una salida antroxada en bicicleta. “Teníamos ganas de volver a la calle. Esto le da vida a la zona”, destacan los promotores de estas actividades.

La asociación Creando Comunidad es un compendio de entidades con mucho arraigo en la zona Oeste. La conforman una veintena de colectivos. Están Mar de Niebla y Abierto hasta el amanecer, pero también la Fundación Secretariado Gitano, la Asociación Gitana de Gijón, una docena de AMPAS de colegios e institutos de esta parte de la ciudad, la Fundación Municipal de Cultura y otras entidades sociales. Para este año, confiaban en poder volver a hacer el desfile y la merienda de siempre. Pero viendo cómo se estaba poniendo la cosa del coronavirus, con los contagios desbocados en Navidad, decidieron idear un plan alternativo. El Antroxu vuelve en todo su esplendor a Gijón: esta es toda la programación “Hemos optado por una acción mixta”, cuenta Virginia Llano, de la Fundación Mar de Niebla para hablar del plato fuerte de este año. Se trata de una yincana interactiva abierta a todos los vecinos. Los participantes deben buscar cinco pistas, que en realidad son códigos QR para el móvil. Están repartidas entre el parque del Arbeyal y el parque de Moreda. Es buen consejo seguir el carril bici para llegar de una a otra. El objetivo de estas pistas es formar una frase secreta. Y todos aquellos que lo logren tienen derecho a participar en una categoría específica del concurso online de disfraces ideado por este colectivo. Este concurso de disfraces se celebra de forma telemática. Hay cinco premios para cinco categorías diferentes: mejor disfraz, mejor disfraz grupal, disfraz más original, el mencionado mejor foto de la yincana y mejor portada antroxera. “Tenemos más premios que categorías hay que seguro que haremos un sorteo. Hay muchos comercios que han querido participar”, desvela la representante de la Fundación Mar de Niebla. Como colofón, y para quitarse el gusanillo del desfile, todos los integrantes de Creando Comunidad impulsan un paseo en bici el día 24. Sale desde El Arbeyal y llega hasta Moreda. Y, obviamente, se recomiendo ir bien disfrazado. Que para algo este año la zona Oeste recupera su Antroxu. Las citas del Antroxu 2022 Jueves 24. Entradas para el concurso de charangas, de 9.30 a 14 horas en el Jovellanos. Se podrán sacar online por la tarde si sobran.

Entradas para el concurso de charangas, de 9.30 a 14 horas en el Jovellanos. Se podrán sacar online por la tarde si sobran. Viernes 25. Pasacalles de las charangas desde distintos puntos de la ciudad, desde las 19.00 horas, hasta la plaza Mayor. A las 20.30 horas, el pregón con Higiénico Papel, y coplas de carnaval Jerónimo Granda. Luego se disfrazará a Pelayo.

Sábado 26. Concurso de charangas en el Jovellanos a las 19.30 horas. De 13 a 13.30, la banda de gaitas infantil "La Magüeta" actuará ante el teatro.

Domingo 27. Desfile infantil de disfraces del Parchís a Begoña a las 12 horas (si llueve será en el Jovellanos). A las 19.30 horas, concurso de charangas en el teatro.

Lunes 28. Desfile de Antroxu a las 19 horas, desde El Bibio hasta la Casa Rosada.

Martes 1. Velatorio de la Sardina a las 17 horas, y el cortejo fúnebre a las 19.15 horas por el paseo de Begoña.