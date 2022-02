“Kop’a vino”, veteranía en busca de savia nueva

Formaron parte del primer concurso de charangas del Antroxu, como “Os Brasileiros”, y siguen con la misma energía y compromiso con la fiesta. Y en su caso lo hacen con fidelidad a un barrio, Contrueces, donde están afincados desde sus orígenes. “Nos formamos aquí, es nuestra esencia, y la gente se identifica con nosotros. De aquí no nos vamos”, advierte Felipe Martínez, presidente de la charanga “Kop’a Vino”, que cuenta con medio centenar de personas en su formación.

Su local físico lo tienen en la calle Narcea y los ensayos los llevan a cabo a medio camino entre el colegio Nicanor Piñole y el gimnasio del colegio Público Noega. “Intentamos no salirnos del barrio, si te portas bien con el barrio él se porta bien contigo. Todos aportan y nos echan una mano. Los bares, panaderías, negocios... Al final somos todos gente de toda la vida, que fuimos al colegio y trabajamos juntos, y que nos ayudamos en lo que podemos”, destaca el presidente de esta charanga.

Esa reciprocidad también se manifiesta a la hora de devolver al barrio las ayudas que le aportan a “Kop’a vino” para construir cada año sus propuestas para el Antroxu. “Este jueves por la mañana estaremos en el Instituto Roces, porque nos llamó la asociación de padres y madres y allí acudiremos. El sábado por la mañana saldremos tocando en el colegio Noega. Porque el barrio necesario ver que hay movimiento”, desvela Felipe Martínez, que resalta también la importancia no solo de conectar con el público y los vecinos, sino también de crear cantera. “Es la manera de que siempre fiches a alguien. Es el futuro y la supervivencia de las charangas, los guajes que toman el relevo; por eso es tan importante llegar a los colegios”, añade Martínez.

“Kop’a vino” es una de las charangas más laureadas, al haber ganado hasta en once ocasiones el concurso de charangas que se celebra en el teatro Jovellanos. Pero ese palmarés es algo que asumen con humildad. “No nos preocupa para nada, porque al final el premio no cubre ni de lejos los gastos que genera la charanga. Reconforta y te anima a seguir trabajando y disfrutando, pero lo mismo que cuando no ganamos”, relata su presidente.

Felipe Martínez lleva una década al frente de “Kop’a vino”, a la que llegó en 1989. Y desde entonces, explica que siempre han mantenido la misma idea: “Somos de los que nos reunimos en la sede, votamos las ideas propuestas, y cuando las elegimos vamos a muerte de verdad con ellas”. Y comparte cómo lo manifiestan a la hora de salir a la calle: “Cuando tenemos una idea vamos con ella hasta el final. El vestuario es fundamental: si vamos de guajes, pues vamos, y sacamos si hace falta el pañal. O si nos disfrazamos de vikingos, como ya hicimos, nos rapamos la cabeza. Y si hay que dejarse barba lo hacemos. Los detalles de la temática que elijamos se tienen que manifestar al completo”.