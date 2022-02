Dos acusados por traficar con heroína asumen cuatro y tres años de cárcel

Un candasín de 56 años, y un gijonés, de 54, han reconocido este miércoles la autoría de un delito contra la salud pública, relativo a sustancias que causan grave daño a la salud, por el que han aceptado, tras reconocer el Ministerio Fiscal la adicción a las drogas que ambos presentaban en el momento de los hechos, penas de cuatro y tres años de cárcel, respectivamente. Ambos procesados fueron sorprendidos por la Guardia Civil con 26,94 gramos de heroína, destinada a la venta a terceros, cuando circulaban en un Opel Corsa por la AS-118, a la altura de la glorieta de “El Empalme”, en el concejo de Carreño. De inicio, el fiscal, solicitaba cinco y cuatro años de cárcel respectivamente, y pago de 15.000 euros de multa.

Cuatro años de cárcel son para J. L. C. C., con antecedentes penales y al que se le aplica la agravante de reincidencia. El otro implicado, J. T. A., mostró su conformidad con los tres años de prisión que rebajó la fiscal del caso. Cada uno de ellos, además, deberá pagar una multa de 7.080 euros, con un día de privación de libertad por cada cuota de 500 euros que no sea satisfecha. Tras mostrar su conformidad con las penas alcanzadas por sus abogados, Jesús Villa y Anatolia Ferrera, respectivamente, los dos declinaron hacer uso del derecho a la última palabra.

Los hechos enjuiciados ocurrieron sobre las tres y media de la tarde del 2 de junio de 2020, momento en el que agentes de la Guardia Civil dieron el alto a estos individuos, en el punto kilométrico 11,150. Durante el registro de los dos ocupantes, y del propio vehículo, los uniformados incautaron, los 26,94 gramos de heroína que transportaban, y que estaban envueltos en una bolsa de plástico. El análisis posterior en el laboratorio reveló que tenía una riqueza del 52,8 por ciento.

El primero de los acusados, el candasín de 56 años, ya había sido condenado en el año 2016 por la sección octava de la Audiencia a una pena de tres años de prisión por el delito de tráfico de drogas. En el otro caso, el del gijonés de 54 años, también cuenta con antecedentes penales, pero no son computables a efectos de reincidencia, según detalla la Fiscalía en su escrito de acusación. Su condena, del año 2011, fue por un delito de detención ilegal, lesiones y violencia de género dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial.