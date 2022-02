La adicción a las apuestas deportivas en jóvenes se dispara, alertan los expertos

La mujer de Manuel (prefiere ocultar su apellido) le puso las maletas en la puerta de casa. Literalmente. Y le dijo: “O dejas de jugar, o te vas”. Y Manuel, que estaba envuelto en un embrollo de préstamos, créditos, tarjetas al límite y embargos, tocó fondo. Tomó impulso, salió a flote. Ahora lleva décadas sin apostar, aunque se define como “enfermo”. Es uno de los voluntarios de Ludópatas Asociados en Rehabilitación de Asturias (LARPA), en la sede de Gijón. Un lugar en el que adictos al juego ya rehabilitados ayudan a los que llegan. Cada vez son más y, lo que más preocupa, cada vez más jóvenes. Desde la pandemia se han incrementado las adicciones “online” y, en el caso concreto de Gijón, las apuestas deportivas.

Hablan las cifras. LARPA cerró 2021 con 78 pacientes, 34 menores de 35 años (un 43%). Durante el año 2020, con el estallido de la crisis del covid-19, el balance bajó hasta los 52 usuarios. “La atención se redujo y también los casos de juego en máquinas, por el cierre de bares. Además, no había encuentros deportivos para las apuestas”, explica Maxi Rodríguez, exludópata y presidente de la entidad. Matiza a renglón seguido: “También es cierto que, durante el confinamiento, hubo personas que probaron el juego online y esto ha complicado una situación que ya era difícil”.

Volvió la relativa normalidad, y LARPA empezó a recibir a nuevos pacientes. Uno de ellos es Pepe (nombre figurado). “Llevo aquí diez meses, me encuentro mucho mejor”, afirma. El primer día que le recibieron en la sede de LARPA en Gijón, lloró durante dos horas. Estaba cansado de jurarse cambiar todas las noches, de volver a lo mismo todas las mañanas. Volvió a la siguiente sesión, empezó a curarse. Ahora lleva diez meses sin jugar. “Nada, ni a las canicas”, matiza: “Lo peor del juego es que te quita todo lo que eres. El dinero es reemplazable, tu familia y tu vida no lo son”, avisa.

El dinero es reemplazable, pero las heridas de la ludopatía también se quedan en las cuentas. Pepe afirma que le es “imposible” calcular el gasto en juego durante los años de adicción. Más concretos, Maxi Rodríguez y Manuel: el primero llegó a contar cuarenta y siete embargos en la cuenta, el segundo rehipotecó en dos ocasiones su piso familiar. “Aún la estoy pagando, no me avergüenza decirlo”.

“No, aquí no sientes vergüenza”, añade Pepe. Porque el trato que recibe es lo que más aprecia de LARPA: “Hablas con personas que han pasado por lo que tú estás pasando. Sabes que les puedes contar lo que has hecho, que no se asustarán. No me atrevería a contarlo a alguien que no esté enfermo”.

“Enfermo”. Lo repite cuatro veces durante la conversación. “Es importante que las personas que acuden a nosotros sepan que la ludopatía es una enfermedad, una adicción. Que no son unos ‘balas perdidas’, unos viciosos, como en ocasiones les hacen creer. Lo que tienen es una enfermedad y hay que tratarla”, apunta Rodríguez. Y en ello se emplean los psicólogos de LARPA: terapia conductual y sesiones para poner orden en lo que tanto tiempo lleva desordenado. “Cuando estás mal solo te importa conseguir dinero para jugar. Lo mismo te da engañar a los amigos, a familiares, pedir préstamos... tú quieres dinero para jugar, el resto no te importa”.

De todo a nada. Porque, durante el tratamiento, los pacientes tienen que acatar una serie de nombras. Y una de ellas, quizás la más importante, es olvidarse de llevar dinero en el bolsillo. “Es un camino largo, tendrás que seguirlo siempre, pero se puede salir de la ludopatía”, afirma Rodríguez. Un camino largo, a veces dura casi toda la vida.

El balance actual de pacientes es el siguiente: dos tienen menos de veinte años, cifra que preocupa en la entidad. Otras 19 personas en rehabilitación son menores de treinta. La mayoría (20 pacientes) tienen entre treinta y cuarenta años, y 21 son mayores de cincuenta. “Nos preocupa bastante el bajón en la edad. La mayoría de los jóvenes que recibimos son adictos al juego online y a las apuestas deportivas. Empiezan como una broma, pero son peligrosas”, matiza el presidente de LARPA.

Lo define mejor que nadie Manuel, que sale a la puerta de la sede para hacer un último apunte: “Mira, hay que decírselo a la gente joven. No importa que vean a alguien echar la vuelta del café a una máquina e irse tan tranquilos. Porque, quizás ellos, sean como nosotros. Nosotros no podíamos parar”.