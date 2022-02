La ampliación del parking del San Agustín y uno nuevo en Cocheras crearán 500 plazas

El nuevo plan de movilidad, que el Ayuntamiento de Gijón prevé tener aprobado a mediados del mes de marzo, contempla la creación de un nuevo aparcamiento subterráneo de 200 plazas junto al Centro Comercial San Agustín, bajo la plaza de Romualdo Alvargonzález, y otro de 300 plazas bajo el parque de Las Cocheras. Paliar la falta de aparcamientos en el barrio de La Arena, que se agravará con la reforma del paseo del Muro, es lo que motiva la inclusión en el plan de estos dos nuevos parkings de dos plantas de profundidad, uno en cada punta del barrio.

Estas 500 nuevas plazas subterráneas forman parte de las alternativas para facilitar el aparcamiento a los vecinos de la zona que ayer explicó el concejal de movilidad, Aurelio Martín, a la junta directiva de la Asociación de Vecinos de La Arena, que incluye la implantación de las zonas naranja y verde de la ORA en superficie y destinar a residentes las 77 plazas del parking de la avenida de Castilla.

En cuanto a los nuevos parkings que se dibujan en el plan de movilidad, Martín explicó que el de la Plaza de Romualdo Alvargonzález puede desarrollarse mucho antes, dado que hay al menos una empresa interesada en el proyecto.

Aunque no la citó, el edil se refería a Angoca, empresa propietaria del Centro Comercial San Agustín, que lleva años intentando que le autoricen a ampliar el aparcamiento subterráneo del centro comercial, que actualmente cuenta con 185 plazas

Al inicio del mandato, Angoca reiteró al Ayuntamiento su interés en ampliar su parking con 200 nuevas plazas bajo la plaza de Romualdo Alvargonzález, operación que está aparejada a una reforma de la propia plaza y del Centro Comercial. La propuesta de la empresa es situar el acceso al parking en la esquina de las calles Capua esquina con San Agustín, con lo que la rampa vieja por la que se accede actualmente al parking que hay bajo el centro comercial, y que parte por la mitad la planta baja y dos sótanos, se podría tirar. Alimerka, con un supermercado en el primer sótano, está interesado en ampliar sus instalaciones, siempre que se elimine dicha rampa.

La empresa también asumiría remodelar la plaza de Romualdo Alvargonzález, siguiendo las directrices que establezca el Ayuntamiento. El cambio también dejaría abierta la posibilidad, si se considerara conveniente, de semipeatonalizar todo el entorno del centro comercial, como las calles La Muralla y Jacobo Olañeta.

Aurelio Martín aclaró ayer que la construcción y concesión del parking bajo la plaza de Romualdo Alvargonzález se sacará a concurso público, debido a que podría haber más empresas interesadas. En ese sentido, explicó que ese parking se podría conectar indistintamente con el del Centro Comercial como con el parking de El Náutico (que tiene cerca de la plaza). “Necesitamos concurrencia para una cosa así”, señaló el edil.

Ocupación ilegal

Martín también anunció alternativas de aparcamiento más inmediatas para los vecinos. Una de ellas es poner a disposición de los residentes las 77 plazas disponibles en el parking subterráneo de la Avenida de Castilla, que el área de movilidad prefiere que se les entreguen en alquiler, si bien la decisión dependerá del departamento municipal de patrimonio. La puesta a disposición de los vecinos de estas plazas “esperamos que sea así en las próximas semanas o en los próximos meses; lo estamos hablando dentro del ámbito del Ayuntamiento, se están tomando las últimas decisiones, porque algunas de esas plazas estaban más o menos ocupadas de manera más o menos ilegal y por tanto se está procediendo al vaciamiento para a continuación ponerlas a disposición de los vecinos”.

En cuanto al aparcamiento en superficie, el área de movilidad prevé acometer un cambio drástico a lo largo de este año, implantando las zonas naranjas y verde de la ORA. Un tercio de los aparcamientos –porcentaje que podría ampliarse con posterioridad– será zona naranja, o aparcamiento exclusivo para residentes, mientras que el resto de aparcamientos del barrio serían zona verde, esto es, zonas en las que un vehículo no puede permanecer aparcado durante más de dos horas, estando los conductores obligados a cambiarlos a otras zonas. Se tratará, por tanto, de una zona de rotación, al contrario de la zona azul de la ORA.

El Ayuntamiento estudia extender también a El Coto la zona naranja de aparcamiento

Aurelio Martín se comprometió ayer con los vecinos de La Arena a consensuar en qué calles del barrio se implantará la zona naranja, para lo que les presentará una propuesta, sobre plano, en las próximas semanas. La zona naranja “creemos que es una medida importante, que favorecería, sobre todo, el aparcamiento a los residentes de La Arena”, agregó.

La Arena será el segundo barrio en el que se implantará la zona naranja, tras el proyecto piloto que tendrá lugar en Cimadevilla. El área de movilidad también está estudiando la posibilidad de hacer lo propio en El Coto, donde ya maneja planos, aunque no está adoptada la decisión.

La presidenta vecinal de la Arena, Tita Caravera, valoró positivamente el cambio en la zona ORA, que favorecerá la rotación de plazas, “no como la zona que ahora tenemos de la ORA, que sólo tiene afán recaudatorio, porque sabemos de sobra que tú puedes cargar el coche y tenerlo ahí tres días sin moverse. En cambio, esto facilitaría que la gente pudiese aparcar. Lo que van a hacer con los aparcamientos nos parece bien”, tras lo que recordó que la Arena es un barrio “que ya perdió muchos aparcamientos y que no hay, como en otros barrios, dónde hacer arriba otros aparcamientos; aquí no hay espacio”.

Tener alternativas a los aparcamientos que se van a perder con la reforma del Muro es la principal preocupación de la asociación vecinal, que apuesta por los planes de peatonalización para el paseo marítimo. “Siempre pensamos que hay que recuperar El Muro para los peatones, lo que no podemos es tener una autopista, como había antes, al pie de la playa, porque eso es de sentido común”, señaló Tita Caravera, quien insistió en el planteamiento vecinal de que “hay que evitar el coche en el centro lo máximo posible; no puedes vivir en Ceares y querer bajar a la playa en coche. Si no quieres bajar andando, tienes autobuses. Desde el movimiento vecinal siempre apoyamos ganar espacios para los peatones”.

Respecto a la reforma del Muro, Caravera indicó que “esperemos que se ponga en marcha después del verano, porque durante el verano es muy difícil hacer obras. En nuestra mente está que en un futuro no muy lejano, el Muro sea totalmente peatonal”.