Cuatro años sin carné y seis meses de cárcel para la mujer que arrolló a un ciclista

Cuatro años de retirada del carné de conducir y seis meses de cárcel es la pena impuesta a la octogenaria procesada por arrollar con su coche a un ciclista que circulaba en compañía de dos amigos por la avenida del Jardín Botánico, a la altura del Intra. No obstante, al carecer de antecedentes, el titular del Juzgado de lo penal número 2 de Gijón, que la responsabiliza de un delito de imprudencia grave con resultado de lesiones –la Fiscalía y la acusación particular reclamaban tres y cuatro años de cárcel, respectivamente– ha acordado la suspensión de la condena a condición de que no cometa delito alguno en el plazo de dos años y a que cumpla la prohibición de conducir que se le ha impuesto. También le impone el pago de 32.210,87 euros en concepto de indemnización al ciclista afectado, cuantía por la que deberá responder la compañía de seguros de la conductora.

El incidente ocurrió el 28 de abril de 2019 jornada en la que esta mujer conducía su coche por la avenida del Jardín Botánico cuando, en un momento dado, “adelantó a los tres ciclistas que circulaban en fila india, sin respetar la distancia de separación de 1,5 metros, estando a punto de atropellarles”. Al llegar al siguiente semáforo, prosigue el magistrado en su sentencia, la conductora, representada por el abogado Andrés Martínez Ceyanes, se detuvo porque estaba en fase roja, momento que aprovechó uno de los ciclistas para recriminarle que no respetara la distancia, “colocándose delante del coche cuando el semáforo se puso en verde”. La disputa continuó hasta llegar al cruce con el camino de los Tulipanes, cuando la conductora alcanzó a uno de los ciclistas “quedando atrapado debajo del vehículo y arrastrándolo 15,4 metros”. El relato de hechos probados, a la vista de las pruebas aportadas y lo declarado en el juicio, no permite concluir que el atropello fuese deliberado y no como consecuencia del nerviosismo de la acusada “debido a la caravana que se formó y la inquietud de los conductores que la seguían”. También lo achaca el magistrado a la ingesta previa de medicamentos –la conductora dio positivo en benzodiacepinas– y a la avanzada edad. La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso ante la Audiencia.