“Hay temas pendientes con la zona rural muy antiguos, como internet y el saneamiento”

Miguel Llanos Morán (Gijón, 1964) asumirá hoy la presidencia de la Federación de asociaciones de vecinos de la zona rural “Les Caseríes” para suceder en el cargo a Manuel González-Posada, que, tras cuatro años, ha decidido dar un paso a un lado por cuestiones de salud, tal y como avanzó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Llanos, casado y con dos hijos, es trabajador de Arcelor y presidente de la asociación de vecinos “San Andrés” de La Pedrera desde 2016.

–Releva a González-Posada.

–Así es. Por problemas de salud, Manuel González-Posada no puede seguir. Es una pena. Él quería continuar, pero como no iba a poder estar al cien por cien decidió no hacerlo. Este año tocaba convocar elecciones y no hubo más candidaturas. Vamos a seguir los mismos, pero con un único cambio. Mi puesto de secretario lo asume Eduardo Alcázar, de la asociación de vecinos de Caldones.

–¿Por qué da el paso?

–Como secretario de la Federación ya tenía un bagaje. También ha influido que no hubiera más candidaturas. Si las hubiera habido, podríamos haberlas acoplado. Se juntaron las dos cosas, así que lo hablé con mis compañeros y todos están dispuestos a seguir. Vamos a seguir tirando del carro de la Federación.

–Han sufrido dos pérdidas sensibles en pocas semanas. Antonio García, presidente de la asociación de vecinos de Deva, y Luis Junquera, de Serín.

–Está siendo un año complicado en ese sentido. Hicieron una gran labor, cada uno en una época. Van a estar muy presentes en la nueva junta directiva.

–Internet es una de las cuentas pendientes con la zona rural. ¿Se saldará este año?

–Hay muchos temas pendientes, muy antiguos. Internet es uno de ellos. Se quiere repoblar la zona rural, pero sin una buena conexión es algo imposible. Hace poco vino a la Federación el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas del Amo. No nos supo decir plazos para la instalación de la fibra óptica en las parroquias. Nos dicen que se iba a hacer este año, pero eso ya nos lo dijeron el año pasado. Tememos seguir igual el que viene y el otro. Pero hay muchos más temas. Algunos, muy manidos.

–¿Por ejemplo?

–El saneamiento. Vivo en La Pedrera, que está a siete kilómetros del centro de Gijón. Hay zonas importantes en esta parroquia que carecen de saneamiento. Es muy complicado intentar atraer a la gente a la zona rural cuando si piden un permiso para hacer una obra descubren que tienen que hacer una fosa séptica, que cuesta mucho dinero y para vaciarla hace falta un mantenimiento.

–¿Qué pasa con el transporte público?

–Hay muchas parroquias que no lo tienen. Y las que lo tienen, resulta ineficaz por una cuestión de horarios y frecuencias. Algunos autobuses pasan cada dos horas. Es imposible compaginar eso con tener una cita médica, por ejemplo. Si tienes la cita a las 12 y el autobús lo tienes que coger a las diez de la mañana a ver qué haces hora y pico por ahí dando paseos.

–“Les Caseríes” formó parte de la manifestación junto a otros siete colectivos “contra la deriva autoritaria” del gobierno local. ¿Habrá más concentraciones?

–Fuimos con otros grupos, pero nosotros vamos como Federación de la zona rural. Ni vamos en apoyo de nadie, ni nadie va en apoyo nuestro. Había otros colectivos y cada uno reivindicaba sus problemas. Soy partidario de seguir con esa línea e incluso de intensificarla. Son muchos años de reivindicaciones y de falsas promesas. Esta corporación tiene a la zona rural completamente abandonada.

–¿Les molesta que la Alcaldesa se haya reunido con todas las asociaciones de la zona urbana pero no haya hecho lo mismo con las de la zona rural?

–La zona urbana da más prensa que la rural; por eso va. Me llama la atención que haya ido a las asociaciones urbanas en múltiples ocasiones. A la zona rural creo que ha venido a solo tres asociaciones. O cuatro, como mucho. Está orgullosa de la estación intermodal y del aparcamiento disuasorio. Pero eso lo llevamos pidiendo en la Federación desde hace dos años y pico. Nos vino el director general de Emtusa y nos prometió aparcamientos disuasorios. De momento, no sabemos más.

–Prosiga.

–

Gijón es una ciudad pequeña. Si tienes salud, se anda en nada. Pero en la zona rural cualquier actividad en el centro requiere bajar en coche. ¿Dónde los dejamos si por restricciones ambientales no vamos a poder circular con ellos? No se nos dice nada de aparcamientos disuasorios ni de ningún tipo. Los veo bien en la zona urbana, pero nosotros también existimos y este es un problema que nos afecta mucho más a nosotros.

–En el Muro piden dos carriles.

–Sí, un carril es ahogar a Somió y La Providencia.

–¿Tenderá puentes con parroquias descontentas, como Veriña?

–Estamos disponibles para todos los socios de la zona rural. Veriña estuvo y dejó de asistir a las reuniones. Estoy dispuesto a hablar con todos y solucionar los problemas que podamos. Pero no unilateralmente, sino en conjunto y en la Federación, que para eso está. Todos tenemos que oír lo que tengan que proponer todas las parroquias.