Inma Chacón presenta en Gijón su novela "Los silencios de Hugo": "Es un canto a la vida"

Inma Chacón presentará este viernes a las 20.00 horas en la Librería La Buena Letra su séptima novela, que recibe el título de “Los silencios de Hugo”. Se trata de un homenaje a su tierra, Extremadura, y también a los enfermos de sida y familiares que vivieron los años más duros en los ochenta y noventa.

-Es su séptima novela, pero de una historia que le toca en lo personal, y que pudo ser la primera. ¿Por qué la publica ahora?

-Es una novela que empecé a escribir en 1996. Ha estado durmiendo 25 años. Ha estado entrado y saliendo del cajón, porque la historia en la que me baso es real, me tocaba muy de cerca, y quise escribir la verdadera historia del protagonista de la novela. Y a veces la realidad no resulta verosímil. Cuando terminé de escribirla me di cuenta que no funcionaba, que no era verosímil, porque había contado una historia en la que los personajes habían reaccionado de una forma muy generosa y valiente ante el sida. Pero no era así, porque no había reaccionado así la sociedad. Me di cuenta que tenía que reflejar en una novela las diferencias reacciones que hubo socialmente, desde quien asumió la enfermedad y venció al miedo y fue solidario, y otros que marginaron a los enfermos, y los culpabilizaron de su enfermedad. Y tenía que reflejar esas posturas. Viví esa historia muy de cerca, y me tenía que distanciar, para conseguir construir desde fuera. Por eso ha tenido un proceso muy largo.

-¿Qué tiene de especial?

-Es una novela que es un canto a la vida. Muestra un tema muy doloroso, pero es una novela muy dulce. Hay mucho amor, que se refleja de muchas maneras. Es un homenaje a las personas que vivieron los setenta y los ochenta, y esa ilusión, tras esa dictadura, pero cayeron en el infierno de la droga, creyendo que era un paraíso. Es una novela de superación.

-¿Ha cambiado mucho la visión del sida en estos 25 años?

-En los 80 el sida era casi mortal. El índice era muy elevado. El diagnóstico de la enfermedad era casi la muerte. El Sida se trata casi como cualquier enfermedad crónica hoy en día. Es muy importante que la gente sepa esto. Todavía hay mucho miedo y desconocimiento sobre el sida. Con los tratamientos que hay ahora mismo, reduce la carga viral a unos índices mínimos, que son casi inapreciables, sino hay casi carga viral, se consigue reducir muchísimo, entonces tampoco se pueda contagiar, si no la hay. Hay mucho desconocimiento todavía hoy en día. Mucha gente que ha leído la novela me ha dicho que se siente identificada.

-Transmite muchos sentimientos, soledad, sufrimientos, amistad o amor. ¿Cómo lo consigue?

-En toda mi literatura transmite muchas emociones y sentimientos. Es una forma de comunicación con el otro. Nos comunicamos a través de los sentidos. Mi novela también es muy sensorial, me gusta que se sepa a que huelen las cosas, el tacto de la piel o el tono de la voz. Procuro reflejar los sentidos y sentimientos.

-Viene a Asturias a presentar su libro, una región que comparte preocupaciones muy similares a las de Extremadura, caída demográfica, abandono, lastre en las comunicaciones…

-En todas mis novelas hago un homenaje a Extremadura. La llevo por bandera, soy extremeña de corazón y madrileña de adopción, pero sé donde he pasado una infancia feliz. De Asturias todo el mundo valora su belleza, pero de Extremadura se piensa que es una zona árida, fea y seca, pero tenemos la región con más kilómetros de costa de Europa, que es costa dulce, pero hay muchísima agua en Extremadura. Y la literatura sirve para dar visibilidad a mi tierra.