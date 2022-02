“El racismo y el estigma están cada día más presentes en el escenario político”

Miguel Urbán (Madrid, 1980) cofundador de Podemos y ahora eurodiputado por Anticapitalistas, llegará hoy a Gijón para presentar su nuevo libro: “La emergencia de Vox”. Un “intento de analizar”, dice el autor, “el auge de los partidos de extrema derecha en clave nacional e internacional”. En encuentro es a las 19 horas, en la Casa Sindical.

–¿Cuál es el objetivo de su libro?

–Busca entender la génesis del neoliberalismo autoritario que atraviesa a Vox. Al final, se trata de comprenderlo para combatirlo. No a unas siglas, sino a unas ideas de odio, racismo y estigmatización. Son unas señas que cada vez están más presentes en el escenario político español.

–¿El nacimiento de Vox era previsible?

–Sí, porque, en realidad, España llega tarde a esta ola. En 2019, con la entrada en el Parlamento de Vox, España era una isla en Europa. Solo Portugal, Irlanda y España no tenían un partido de extrema derecha con representación en el Parlamento. Ahora mismo solo queda Irlanda. No se podría entender este nacimiento de Vox sin la ruptura de la derecha española. Es un elemento clave, donde hay una competencia entre Ciudadanos y Partido Popular que agudiza sus discursos. Una oportunidad política que sabe aprovechar Vox y que consigue colarse en el escenario de la derecha española.

–El partido griego Amanecer Dorado, en Grecia, fue ilegalizado. ¿Augura un final similar para Vox?

–Primero hubo una victoria del movimiento antifascista griego que consiguió acorralar a Amanecer Dorado. Luego fue ilegalizado al ser considerado organización criminal, tras determinarse que desde la cúpula del partido se decidían asesinatos de personas activistas de izquierdas, entre otros. Es un caso muy particular, en realidad, que no podemos asimilar a Vox. Amanecer Dorado es directamente neonazi, de “cabezas rapadas” prácticamente. Tenían una actividad callejera que realmente no vemos en Vox. Pero sí es cierto que puede darnos ciertas lecciones.

–¿Cuáles?

–La lección de que un antifascismo diverso, plural, consiguió acorralar en su momento a Amanecer Dorado. Un antifascismo diverso y plural, que construya democracia y lazos comunitarios, debe de ser un elemento clave para que los discursos de odio no entren en nuestros barrios. Yo creo que aquí está el gran debate, porque Vox no entra en nuestros barrios porque tengan un centro social o un local. Entran por nuestros móviles, por nuestros televisores.

–Hay quien compara a Vox con Podemos, apuntando que sus votos llegan por la novedad…

–Nuevas, nuevas… las ideas de Vox no son. En realidad, huelen a nectarina. Vox es un neofranquismo actualizado. Podemos nace del “sí se puede” y Vox representa el “no vamos a cambiar las cosas, no se puede”. Son antagónicos.

–¿Teme que los años más negros de este país puedan repetirse?

–Creo que el gran problema de nuestro país es que la Transición estuvo marcada por una palabra clave: impunidad. La impunidad de los criminales franquistas, que nunca fueron juzgados. Sin justicia, sin verdad, sin reparación, no hay garantías de no repetición. No hemos construido las garantías de no repetición. El ataque tan furibundo de Vox hacia la Memoria Democrática es un magnífico ejemplo de lo que estoy comentando.