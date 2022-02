La FAV, sobre el parking de avenida de Portugal: “Queremos respuestas”

“¿Quién manipula si la información la dan ellos y el silencio posterior también lo dan ellos?”. Pregunta del presidente de la Federación de Agrupaciones Vecinales (FAV), Manuel Cañete, tras las últimas declaraciones del gobierno local sobre la iniciativa para el aparcamiento disuasorio en altura en la avenida de Portugal. La portavoz del gobierno, Marina Pineda, afirmó que los vecinos “están siendo manipulados” tras el inicio de protestas en el entorno, como los lazos verdes anudados en las ventanas de las casas.

Pineda había asegurado que, ahora, no hay ni siquiera un anteproyecto sobre la mesa. “Cuando lo haya, se buscará el consenso”, apuntó. No es suficiente para la FAV: “Los portales más afectados han pedido información desde el minuto uno”, destacó Cañete. Y añadió: “Hasta la fecha no hemos conseguido nada por parte del Ayuntamiento. Los vecinos han pedido reuniones con la concejalía de Distritos, que se celebrará mañana (por hoy), y la asociación ha metido por registro una solicitud de reunión con la Consejería de Infraestructuras”.

“Somos nosotros, los vecinos, los que queremos respuestas”, matizó. El presidente de la FAV pone en duda la necesidad de este proyecto: “A menos de 400 metros hay dos parkings semivacíos, ¿no sirven? La propia estación intermodal lleva un aparcamiento subterráneo, ¿no sirve? Bastaría con ampliarlo un poco más”. Es una propuesta, a juicio de Cañete, en el aire: “No tenemos ni plan de movilidad sostenible”.