Fernández Ardura se postula para seguir al frente del PSOE gijonés: “Soy útil y necesario”

Iván Fernández Ardura remató ayer su presentación del balance institucional, orgánico y económico de cierre de 2021 en la Agrupación Socialista de Gijón con el anuncio formal de que optará a un segundo mandato como secretario general del partido que ahora mismo ostenta el poder en el Ayuntamiento con once concejales y en un gobierno de coalición con Izquierda Unida.

“Nunca he pensado en una carrera política, nunca la tuve, era un militante de base desde hace 20 años. Si me presenté hace cuatro años era para sacar adelante el cambio que consideraba tan necesario en la Agrupación y si me presento ahora es porque es importante que esto continúe. Soy útil y soy necesario”, se reivindicaba el líder socialista minutos antes de entrar en una asamblea en la Casa del Pueblo. Reunión donde, entre otros, estaba José Ramón García, “Monchu”, que ya hace un año adelantara su intención de optar de nuevo a este puesto. “Parece que hemos saltado dos jugadores a la cancha socialista... Espero y deseo acierto en el tiro. Aunque con visiones distintas, todos jugamos el mismo juego y para el mismo equipo. Ahora tocará explicar los proyectos”, compartió Monchu García, ayer por la tarde, tras la asamblea, en redes sociales.

De no haber más candidatos se repetirían las primarias de 2017 donde Ardura se impuso sobre García por solo 27 votos de diferencia. El actual calendario electoral fija para finales de abril el congreso local donde toca tomar esa decisión.

Ardura entiende que su apuesta supone “garantizar este modelo de partido abierto, participativo y dinámico y la confianza otorgada por la ciudadanía, que no solo se mantiene sino que va a más”. En base a encuestas de recuerdo de voto que maneja la agrupación y su cotejo con otras de elaboración privada, el PSOE no solo ve más que factible mantener sus actuales concejales, con Ana González a la cabeza, sino ir a más. Encarar las próximas elecciones locales es, con diferencia, el mayor reto al que se tendrá que enfrentar el futuro secretario general, aunque la más que previsible repetición de Ana González como cabeza de lista evitará tensionar tanto la vida interna del partido como en 2018, cuando la disputa entre ella y José Ramón Tuero se decantó a favor de la actual alcaldesa por 19 votos.

“Poner en valor el buen trabajo realizado y la importancia de darle continuidad” son los elementos que Ardura considera que deben reivindicarse de sus cuatro años al frente de una ejecutiva que, aunque el proceso de elección va por otro lado, no le importaría repetir. Aunque entiende que se necesitarán ajustes para poder incorporar nuevos perfiles y ajustarse a nuevas realidades de la propia organización y de los ámbitos de representación entre la ciudadanía. Con unas casi inevitables primarias, Ardura reivindicó “que mi estilo de política es limpio. Dispuesto a buscar el pacto con este compañero (por Monchu García) y con otros”.

Precisamente la capacidad de diálogo y de llegar a acuerdos fue uno de las grandes bondades que el secretario general de los socialistas gijoneses resaltó tanto del gobierno de Ana González como del de Pedro Sánchez en España. Ambos en coalición. ¿Ejemplos locales? La aprobación del presupuesto y el pacto de concertación social “Gijón transforma”, como los más recientes.

Fernández Ardura destacó la capacidad del PSOE, en su regreso al gobierno local tras ocho de años de Foro, “para desbloquear asuntos que llevaban años y años pendientes, pero también poner en marcha actuaciones no previstas y diseñar proyectos de futuro para esta ciudad”. Uno de los desbloqueos más destacados es el que tiene que ver con el plan de vías y la decisión técnica final de que la estación intermodal vaya en Moreda, que se oficializó hace pocos días.

“Se terminó con ese absurdo debate que ha retrasado años el plan de vías para decidir que la mejor ubicación era la inicial”, explicó Ardura que también sumó en el haber del actual equipo de gobierno desde presentar el nuevo plan de usos de Tabacalera a reformar la fuente de la plaza del Carmen, ejecutar la avenida del Molinón o apoyar la activación del vial de Jove y la ampliación del hospital de Cabueñes, competencia de otras administraciones.