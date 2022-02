Folixa y humildad con “Los Cruzaos de Ceares”

Como si fueran una de las cenicientas del Antroxu gijonés. O “los más humildes entre los humildes”. Así es la carta de presentación de “Los Cruzaos de Ceares”, una charanga que este año promete meter mucho ruido por las calles de la ciudad. Fundada en 2017, este año van con la idea de perder el miedo escénico a subirse a las tablas del teatro Jovellanos. Solo lo hicieron una vez, en 2018, y el resto de las veces salieron a celebrar como grupo. Ahora, tras muchas horas de ensayos, esta formación compuesta por 30 valientes quiere dar que hablar en el paseo de Begoña. Eso sí, sin más pretensión que la de pasarlo bien. Lo mejor que se pueda. “Con la actuación en el Jovellanos tenemos los pies en el suelo. Eso sí, le vamos a poner todo el empeño del mundo y vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible”, cuenta la presidenta de la charanga, Pilar Ruiloba, que también es la líder vecinal del barrio.

De Ceares, para el mundo. Así son “Los Cruzaos”, que se reúnen para ensayar los fines de semana en la sede de la asociación de vecinos “La Cruz”. Comparar la sala polivalente donde preparan sus coreografías con todo un teatro Jovellanos es como querer comparar el patio de detrás de una casa con salir a batirse el cobre en El Molinón. Ni las dimensiones ni el escenario tienen nada que ver. “Nuestro local de ensayos es pequeño y solo podemos usarlo los fines de semana. Encima tenemos una columna por el medio, que nos estorba un poco a la hora de preparar todo”, relata Cristina Álvarez, una de las fundadoras de la charanga. “Al haber tanta diferencia, la gente se pierde un poco con las marcas y con las posiciones. Pero eso ya es lo de menos. Aquí lo más importante de todo es tratar de pasarlo bien”, añade Álvarez.

Y es que Cristina Álvarez se define a sí misma como “folixera”. Y por ello, defiende la impronta de las charangas en el Antroxu gijonés. “El ambiente cuando charangueas no tiene nada que ver a como se vive cuando estás fuera. El ambiente es mucho mejor”, explica. Respecto al concurso de charangas, “Los Cruzaos de Ceares” van sin ningún tipo de presión. “En el ensayo general del otro día estábamos nerviosos, pero salió estupendamente. No tenemos nada que ver con otras charangas, que son como 70 miembros y van a academias de baile”, desgrana Ruiloba. “Contra las grandes no vamos a luchar, eso lo tenemos asumido. Pero a pesar de los nervios y el estrés, nosotros lo que queremos es disfrutar”, vuelve a insistir.

Musicalmente, “Los Cruzaos de Ceares” van a meter ruido. Todos sus instrumentos son de percusión. No faltan los tambores, las cajas de música y los tamborines de manos. “Lo nuestro va a ser lo de hacer ruido”, dice con orgullo Cristina Álvarez. “Lo mejor de todo es ver como sale la gente. Queremos que se sientan orgullosos de lo que van a hacer. Del Jovellanos, tras el ensayo, han salido eufóricos. Vamos a disfrutar”, zanja una de las fundadoras de “Los Cruzaos de Ceares”, donde la folixa y la humildad van de la mano.