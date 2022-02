La oposición municipal ha recibido con incredulidad al paquete de propuestas anunciado por el edil de Movilidad, Aurelio Martín, para La Arena: 500 plazas más de aparcamiento en subterráneos de San Agustín y Cocheras y la reserva para residentes de un tercio de las plazas en superficie con nuevas zonas naranja de la ORA.

“Se están vendiendo soluciones a problemas que a día de hoy no existen, ni sabemos a ciencia cierta si habrá, pues el proyecto de El Muro por ser no es ni anteproyecto y es El Muro de lo que depende toda la movilidad de La Arena y el Centro. Otra vez estamos ante globos sonda para saber qué opinan los gijoneses y así crear más polémica”, denuncia el portavoz de Ciudadanos. Su líder José Carlos Fernández Sarasola se pregunta: “¿La solución del aparcamiento en La Arena pasa por dos parking fuera del barrio? Para eso ya hay parking fuera: el Molinón, detrás del Palacio de Deportes, el Parque Hermanos Castro... por no hablar de los futuros disuasorios”.

A Pelayo Barcia, de Foro, le preocupan varias cosas y una es el orden. “Antes de eliminar todos los aparcamientos del Muro y modificar la ORA en La Arena y en El Coto se debe construir el parking de Cocheras; no empezar la casa por el tejado”, explica el edil que también se suma a las críticas a Martín porque “lo del parking de Cocheras tiene toda la pinta de ser otro engaño comunicativo a los que nos tiene acostumbrados el edil para amortiguar el rechazo social que genera la pérdida de plazas en superficie y los cambios en la ORA. Aurelio Martín está prometiendo algo que no depende de él, ya que ese aparcamiento es privado el Ayuntamiento”, sentencia.

Laura Tuero, portavoz de Podemos-Equo, pide que, ante todo, se tenga en cuenta a los vecinos. “Las medidas puestas sobre la mesa son interesantes pero si esta ampliación o creación de parkings no está también pensada para quienes no pueden permitirse determinadas tarifas porque les cuesta llegar a fin de mes, el problema lo tendrán, una vez más, quienes menos recursos tienen. Se ha de pensar en precios asequibles en función de las rentas para el alquiler de plazas”.

Que El Muro es la premisa a definir antes de nada también forma parte del argumentario de Ángeles Fernández-Ahúja, del PP, para quien no se está más que ante “otro relato de los que es experto en construir Aurelio Martín. En eso y en no dar solución a los problemas reales. No se ve mal desde el PP favorecer nuevos aparcamientos pero sí pide matizar los ajustes de la ORA “porque no es comprensible que desaparezca la azul”

“Los cambios que se han anunciado para La Arena son drásticos y sus negativos efectos no sólo se limitan a esa zona sino que afectan a la movilidad de toda la ciudad. Nos tememos que primero van a suprimir todos los aparcamientos en superficie del Muro y restringir el uso de los que queden en el barrio, y luego ya veremos si se pueden crear o no los aparcamientos subterráneos que prometen”, explicó Eladio de la Concha de Vox.