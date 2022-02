Salud propone reabrir los centros de tarde para enfermos crónicos

Nuevo paso adelanto de la consejería de Salud para apuntalar el cambio de modelo de la atención primaria de la ciudad. A la anunciada propuesta de cerrar definitivamente seis centros de salud que abrían en horario de tarde y habilitar como puntos de urgencias vespertinas los de Parque-Somió, Puerta de la Villa, El Llano, La Calzada (los mismos que abren por las noches) y Montevil (solo abriría de tarde), se suma ahora la idea de reabrir todos los centros de salud durante algunas horas a la semana para poder citar a consulta por las tardes a enfermos crónicos complejos y polimedicados. La medida, que presentada ayer por el Sespa a la Federación Vecinal (FAV) y a coordinadores de centros de salud, está aún pendiente de concretarse, pero aspira a fondos estatales y busca potenciar la atención “proactiva” a los pacientes más vulnerables.

La propuesta del Principado, por tanto, es ahora doble. Por un lado, para la atención urgente para pacientes sin cita, se cerrarían fuera del horario de consultas de la mañana seis de los once centros que funcionaban antes de la pandemia: Contrueces, Perchera, Laviada, El Natahoyo, Severo Ochoa y El Coto. A cambio, se les presentó hace un par de semanas una parrilla de mejoras, con alrededor de un millón de euros que se aspiran a que cuente con financiación estatal y con el que se espera costear la creación de espacios de observación para enfermos, la ampliación de pruebas diagnósticas con la compra de ecógrafos y electrocardiogramas y la dotación de equipamientos que permitan realizar pruebas de bioanalítica seca, entre otros. Así, la atención urgente de 15 a 20 horas se queda en los cinco centros citados al principio, con los cuatro que venían funcionando desde el inicio de la pandemia y con el añadido de Montevil, con el que se busca evitar que los pacientes de barrios alejados tengan que desplazarse demasiado.

“Llegar a un acuerdo”

Los vecinos llevaban toda esta pandemia lamentando que la reagrupación, fuese en cuatro o cinco centros, seguía dejando de lado a pacientes vulnerables que no lograban conseguir cita por la mañana y no podían desplazarse a un centro para ser atendidos de urgencia y aguardar en una sala de espera. Y esta queja podría suplirse con la nueva propuesta, aunque no queda del todo clara. Según entendieron ayer los vecinos y sanitarios citados a la reunión, la idea es abrir todos los centros durante “algunas” horas (se barajó ayer que fuese de 15 a 19 o de 16 a 20 horas) y durante “algunos” días a la semana, en función de la demanda de cada centro. Sería una apertura limitada a pacientes crónicos polimedicados que irían con cita previa y a los que se les busca brindar una atención más pausada.

A los sanitarios no les quedó claro cómo se encajaría esto en los cuadrantes de trabajo porque, suponen, estos módulos de trabajo de tarde se harán de forma voluntaria, así que no queda claro cómo será el reparto de estos nuevos pacientes. Tamoco entienden cuál será el papel de enfermería, cuyo seguimiento a crónicos es “fundamental”. “Faltan muchas cosas por perfilar”, reconoce el personal. Tanto ellos como los vecinos, no obstante, aplaudieron el “tono cordial” de la reunión y reconocieron la necesidad de “llegar rápido a un acuerdo”, porque la citada financiación estatal para adelante la remodelación exige que los proyectos queden definidos en marzo.