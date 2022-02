Satisfacción en La Arena y el Centro por los nuevos parkings: “Faltan plazas”

Una actuación “necesaria” para paliar la falta de plazas de aparcamiento, sobre todo a raíz de la futura actuación en el paseo del Muro. Así afrontan los comerciantes y vecinos de la plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine y Cocheras los dos nuevos aparcamientos subterráneos anunciados hace dos días por el concejal Aurelio Martín y que implicarán la creación de 500 nuevas plazas. Una mayoría acoge con los brazos abiertos estas dos obras, si bien otros expresan ciertos recelos por los trabajos que implicarán y por la proximidad del túnel del metrotrén en el entorno de Cocheras. “Servirán para desatascar estas zonas”, apuntan los comerciantes, que piden celeridad a los trabajos para no lastrar las ventas.

Antonia García Guillem regenta una conocida heladería en La Arena. Ayer miraba escaparates en el entorno de Cocheras. Está a favor de la creación del nuevo aparcamiento en este lugar. “Quitaron todo lo del Muro, así que creo que va a hacer mucha falta”, explica. “Mucha gente tiene que parar en doble filas cuando va a hacer los recados porque no hay donde dejar el coche”, añade una mujer, partidaria también de darle un impulso al cercano aparcamiento de la avenida de Castilla. Muy cerca de este punto está el quiosco de Arancha Sánchez. Desde su puerta se ve la plaza de El Bibio y en la pared tiene un recorte de cómo era el coso hace cuatro décadas. También está a favor del aparcamiento. “No creo que vaya a darme muchas más ventas, pero esta zona para aparcar es muy mala así que algo aliviará”, afirma. También a favor está Cristina Álvarez, al frente de una confitería en la avenida de Castilla. “Si proyectan la obra, que salga adelante porque mucha gente se queja de que no hay sitio para aparcar”, comenta. Hay quien no lo ve claro. Es el caso de Rosa Álvarez, que lleva una tienda de moda frente a Cocheras a la vera de la avenida de La Costa. “Me vine aquí por el metrotrén y mira. Antes de hacer cosas nuevas deberían acabar proyectos que llevan pendientes años”, considera.

Mismas perspectivas en Romualdo Alvargonzález, donde, además, se prevé la reforma de la plaza y del centro comercial, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Sergio Iglesias regenta una cafetería cerca de la calle de La Muralla. “La tendencia es que los aparcamientos vayan a ser bajo tierra. Para esta zona será bueno, sobre todo si ponen el acceso por la calle Capua”, valora. Una postura muy parecida a la que defiende Silvia Suárez Castro, dueña de una tienda camisetas en el propio centro comercial de San Agustín. “Todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea. Si van a quitar los aparcamientos del Muro hacen falta más plazas para aparcar”, asevera. “Si hay agilidad a la hora de hacer la obra, lo veo bien”, postula Belén Crespo, dueña de una tienda de costura en la calle Joaquín Fernández Acebal. Por el contrario, Alejandra Fernández, dueña de una conocida escuela de surf, no considera este nuevo equipamiento necesario. “Con el del San Agustín y el Náutico hay suficientes”, afirma.