“Los Acoplaos”, de la Navidad a la folixa antroxera

De la Navidad al Antroxu no hay tanta distancia como parece. Y si no que se lo digan a “Los Acoplaos”, la charanga que pone color al carnaval gijonés desde Nuevo Gijón. Cuentan en este grupo que son como una familia. Pero una muy grande, de cerca de 40 miembros. También cuentan que antes de meterse al tema de los disfraces y de la fiesta carnavalera, lo suyo era la Navidad. En concreto, salir en la Cabalgata de Reyes que se organizaba antaño en Nuevo Gijón. De eso ya ha pasado mucho, porque lo hacían antes de su fundación que fue en el año 1998. La forma que tuvieron de bautizar la agrupación tiene su miga. “Éramos un montón de gente y decidimos montar una charanga. Una dijo que “Los Acoplaos” y dijimos que sonaba muy bien. Y hasta hoy”, relata la presidenta, Maribel Rodríguez Díaz.

Hablar de “Los Acoplaos” es hablar de una de las charangas veteranas de Gijón. Fundada en 1998, el año que viene soplarán 25 velas. Dicen que no destacan por nada en especial, pero eso no es del todo así. Destacan por el buen rollo que tienen entre ellos. “Somos como una gran familia. Nos acoplamos bien –nunca mejor dicho– y vamos de cena siempre todos juntos”, relata la líder de esta entidad.

Dicen también que, de cara al concurso del teatro Jovellanos, van sin muchas expectativas. El tema de la pandemia, como al resto, les ha lastrado. “Vamos un poco pillados de tiempo, así que no tenemos muchas expectativas. Entre unas cosas y otras la única intención es participar”, asegura Díaz. Su guarida se puede encontrar en la asociación de vecinos “Santiago” de Nuevo Gijón, que también da cobertura vecinal los barrios de La Braña y La Perchera. Este lugar es uno de los santuarios del movimiento vecinal gijonés, porque en él habita una de las asociaciones más activas de la ciudad. Pero esa es otra historia.

En este local, “Los Acoplaos” tienen en su local todo lo que pueden necesitar. “Aquí cosemos, con nuestras propias máquinas, y podemos guardarlo todo. Nunca nos pusieron ningún problema”, relata la presidenta. “Este año, con el tema de la pandemia, los ensayos fueron algo más complicados. Al principio solo podíamos ensayar en grupos de diez personas por el tema de la normativa sanitaria que había que cumplir. Así que llevamos poco tiempo, desde octubre, preparándonos”, comenta.

Sin embargo, ir con el tiempo pegado a los talones no será óbice para que se lo pasen pipa. “Lo del teatro es una cosa más. Lo más chulo es el desfile, salir todos juntos a tomar algo, ensayar. Somos como una gran familia”, vuelve a repetir Rodríguez Díaz. Y otra vez que el nombre que les viene muy a mano. “Con los años la gente viene y va y de los que la fundamos solos quedaremos unos seis. Ahora hay más gente joven que mayor”, concreta. A pesar de los cambios, siguen encajando todos a las mil maravillas. Cuando Rodríguez Díaz echa la vista atrás, se sorprende de todo lo que ha cambiado el carnaval gijonés. “Todo se ha especializado mucho. Antes la gente no sabía ni tocar. Ahora hay orquestas y todo. A nosotros no nos importa. Venimos a pasarlo bien”, zanja. Pues así sea.