“Convivir y vivir en sociedad exige este tipo de cosas”. Así defendió ayer la alcaldesa Ana González la puesta en marcha de la depuradora del Este después de que, tal y como había informado ayer LA NUEVA ESPAÑA, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Gijón haya denegado la medida cautelar que había solicitado la comunidad de propietarios de la colonia de El Pisón, que pedía supender las obras y su puesta en marcha hasta que el resto de trámites judiciales saliesen adelante. La Regidora, que se mostró “muy contenta” con la decisión judicial, aclara que la “prueba” de que la depuradora no supondrá grandes trastornos a los vecinos “es que ni siquiera se habían enterado de que se había puesto en marcha”.

“Se anunció una hecatombe y ya está visto que no está pasando, que la depuradora no molesta”, aseguró la Regidora, que añadió: “En estos casos, no puede ser que solo valga el beneficio de unos y que no se quieran compartir la cuestiones colectivas. La depuradora también les beneficia a ellos, todos queremos un mar no contaminado”. “Recurriremos la sentencia, que tiene una importancia relativa, porque era por la actuación del Ayuntamiento. Pero lo importante es la vía penal y la Audiencia Nacional”, señaló ayer, por su parte, Marcelino Abraira, abogado de los vecinos de El Pisón.

La magistrada en su sentencia dio por bueno los argumentos del Ayuntamiento, que esgrimía que paralizar “una obra pública de la envergadura” que tiene la de la depuradora “provocaría una grave perturbación de los intereses generales”. La depuradora de la zona Este empezó a funcionar el pasado día 26 de enero y, desde entonces, las aguas residuales de esta parte de la ciudad se vierten ya depuradas al mar.