El colegio Begoña recupera “la fiesta”

Chocolatada, bailes y disfraces. Los 370 alumnos del colegio público Begoña, en el barrio gijonés de Viesques, han recuperado la celebración del carnaval por todo lo alto durante la mañana de ayer. “Estas actividades son muy importantes para el desarrollo del alumnado, más aún tras dos años que por las restricciones todo se ha tenido que hacer de forma individual y en interiores”, destacó Gloria Fernández, jefa de estudios, mientras trataba de coordinar toda la puesta en escena.

Los alumnos de Infantil y Primaria se reunieron en el patio del centro tras disfrutar de una chocolatada cortesía de la asociación de padres y madres. Sus profesores también vestían para la ocasión. Algunos rememorando a los personajes de “Barrio Sésamo” gracias a la colaboración de la escuela de música La Clave. Disfraces de Spiderman, Batman, Mario Bros, algún que otro monstruo y muchas princesas llenaban el patio colegial. Policías, bomberos y piratas tampoco faltan nunca. Y también se abren paso nuevos personajes. “Yo voy de rockero, como toda mi clase. Me gusta mucho la alegría que sentimos todo y divertirme con mis amigos”, aportaba David Corral, alumno de sexto de Primaria. “A mí me gusta mucho reírme y también el chocolate”, bromeaba su compañera, Iyana Alonso, también de rockera. Por su parte, Pablo Muñiz, que reconoce que se ríe mucho al ver a los de infantil con sus disfraces, explica por qué se ha vestido de Mini Mouse. “En una videollamada con un amigo acordamos ir de Mickey y Minnie, y al repartirnos pues me tocó Minnie, pero es también una forma de reírme en carnaval”, apuntó.

La parte musical corrió a cargo de la charanga “Picante”, una agrupación de doce miembros que debutó ayer en el colegio Begoña. “Teníamos muchas ganas de retomar el carnaval y juntarnos todos. Tocamos siempre de todo, pop, canciones antiguas, nuevas y de siempre”, explicó Marta Casado, en uno de los pocos momentos en los que los instrumentos de la charanga dejaron de sonar. Fueron ellos quienes amenizaron el pasacalles, en el que afloraron canciones míticas como “A quién le importa”, de Alaska.

Los padres siguieron la cita festiva en el colegio Begoña desde fuera del recinto. Y también en las aceras de las calles por las que pasó la comitiva, liderados con la música y los bailes de la charanga “Picante” y escoltada por agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil. Un pasacalles en loor de multitudes en el que los más pequeños saludaban y bailaban ante los vecinos del barrio y sus familiares que les hacían todo tipo de guiños. Hasta les tiraban confeti. “Somos un colegio muy implicado con la comunidad, en el que nos gusta reforzar el vínculo de toda la comunidad educativa, tanto profesores, alumnos, padres y personal no docente”, afirmaba la jefa de estudios, satisfecha de haber podido recuperar el carnaval, “una fiesta con mucha tradición en el colegio Begoña”.