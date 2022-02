La mayor lección de vida

Jorge Manrique dejó por escrito hace siglos la mayor verdad de la historia. Tarde o temprano, tendremos que afrontar nuestra muerte y la de un ser querido. Sacar el final de la vida del tabú, tomar consciencia de la muerte, puede hacer más llevadero el duelo. Y a eso aprendieron ayer los alumnos de segundo de Bachillerato del instituto Universidad Laboral. Primero, con una charla impartida por José González, coordinador del programa de duelo de Psicólogos Sin Fronteras, y posteriormente con una visita al cementerio de Santa Filomena, en Somió. “Se debería hablar de la muerte, incluso desde pequeños. No debería ser un tabú”, apuntan los alumnos.

En sus 20 años de carrera, José González ha atendido a cerca de 20.000 dolientes. Es decir, personas que han tenido que afrontar el duelo. También imparte formaciones. Ayer acudió a Gijón desde Madrid para este fin. “A raíz de lo que me ha transmitido la gente que he tratado sabemos qué es útil y qué no a la hora de afrontar el duelo. Esta charla busca hacer un trabajo preventivo. Evitar el duelo crónico, el que se extiende en el tiempo y genera todavía más sufrimiento. Es tomar consciencia de la muerte para lidiar mejor con ella”, resume sobre su ponencia.

Su intervención en el instituto Universidad Laboral no dejó indiferentes a los alumnos más mayores del centro. Pelayo Fernández, Sara García y Alejandra Cardos fueron tres de las estudiantes que estuvieron en su charla. “Fue muy emotivo”, aseguraron. “Pusimos en un círculo el nombre de nuestras personas más cercanas. Cuando puse el de mi madre, me emocioné”, explica Pelayo Fernández. Los tres coinciden sobre la utilidad de la conferencia. “Que la vida se acabe no es bueno, pero tampoco es malo. Si fuéramos conscientes desde más pequeños de ello lo tomaríamos como algo más natural”, concretan.

Respecto a otras claves que contó González, dejó bien a las claras que el proceso de duelo y sus fases no es un camino recto. “Que tú puedas elaborar un proceso de duelo de forma propia no solo es una posibilidad. Es la única que hay. Vivimos en una sociedad tanatofóbica, que hipertrofia las emociones agradables. Nos crían de espaldas a la muerte, pero la tristeza, la ira, la rabia, la frustración son emociones que hay que transitar en un duelo”, concreta el experto, satisfecho de haber podido hablar en un tema ante un auditorio adolescente.

Para rematar la jornada, los alumnos de segundo de Bachillerato visitaron el cementerio de Santa Filomena, en Somió, de la mano del experto Ángel de la Fuente. Gracias a ello, los alumos de este centro aprendieron la mayor lección posible de vida.