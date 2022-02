El PSOE, en calma chicha

Atendiendo al desarrollo de la asamblea celebrada el miércoles en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona, nadie diría que el PSOE está a las puertas de unas primarias profundamente dividido en las mismas dos facciones que pugnaron por el poder hace cuatro años, de nuevo capitaneadas por el actual secretario general y afín a la Federación Socialista Asturiana (FSA), Iván Fernández Ardura, y por el exconcejal Monchu García. La cita tuvo un tono conciliador y el candidato crítico con el aparato ni siquiera tomó la palabra. De ahí que todo el foco se haya puesto en las últimas horas en unas palabras de la alcaldesa, Ana González, que ayer fueron motivo de comentario constante por parte de la militancia. Preguntada por un afiliado respecto a las aspiraciones de Fernández Ardura a repetir en el cargo, la Regidora, según varios asistentes, contestó: “En el anterior proceso estuve con Pedro (Sánchez), con Adrián (Barbón) y con Iván (Fernández Ardura). Ahora sigo estando en el mismo sitio en el que estaba hace cuatro años”.

La frase no ha caído en saco roto por un motivo fundamental: González ha manifestado varias veces en público que no participará activamente en el proceso interno de su partido, que se prevé tenso porque las heridas abiertas hace cuatro años no se han cerrado y porque entonces la votación arrojó una enorme igualdad entre ambas partes. Según ha podido saber este diario, militantes partidarios de Fernández Ardura interpretan las palabras de la primera edil como un evidente apoyo a la candidatura del secretario general. La misma interpretación hacen los afines a Monchu García.

Las primarias del PSOE gijonés aún están sin fecha, aunque previsiblemente se celebrarán a finales de marzo o principios de abril, una vez haya pasado el congreso de la FSA aplazado hace dos meses y medio debido a que el presidente del Principado y secretario general del partido en la región, Adrián Barbón, dio positivo por coronavirus poco antes del inicio. Quedan pues varias semanas para que los militantes del principal partido de la ciudad acudan a las urnas. Todos dan por hecho que la agitación irá in crescendo hasta ese día.