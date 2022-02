La Alcaldesa, sobre su apoyo a Ardura: “Soy una militante más”

La alcaldesa de Gijón, Ana González, refrendó ayer su apoyo a la reelección como secretario general del PSOE de Gijón de Iván Fernández Ardura, que volverá a medirse en unas primarias, por segunda vez, al exconcejal gijonés José Ramón García. “Vengo de una trayectoria concreta, en mi partido, con una linea muy clara que se llama Pedro Sánchez, Adrián Barbón e Iván Fernández Ardura. Para mí la situación y las propuestas no han cambiado respecto al anterior proceso. He apoyado lógicamente a Adrián Barbón, aunque no hizo falta, porque fue suficiente, y aquí, bueno, seguiré en esta misma línea, lógicamente”, señaló ayer González. La Alcaldesa ya había manifestado su preferencia, en respuesta a la pregunta de un militante, durante la asamblea que celebró la agrupación socialista de Gijón el pasado miércoles en la Casa del Pueblo, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA.

Eso sí, la Alcaldesa matizó ayer que dentro del proceso de primarias para elegir al secretario general de los socialistas gijoneses “hay dos candidatos y lógicamente vamos a tener que votar”. “Y lógicamente yo soy una militante, una militante más de la agrupación de Gijón”, añadió. El PSOE de Gijón afronta unas primarias sin haber logrado restañar la fractura que ya vivió en las elecciones internas de hace cuatro años, cuando Iván Fernández Ardura ganó por un estrecho margen de votos al exedil José Ramón, Monchu, García. El propio Fernández Ardura había señalado el día de la asamblea que si se presenta para un segundo mandato es para dar continuidad al cambio en el partido que propugnó hace cuatro años, añadiendo sobre su figura que “soy útil y soy necesario”. Su contrincante, Monchu García, apuntaba que, aunque con visiones distintas, ambos juegan en el mismo equipo y que “ahora tocará explicar los proyectos”. Además de expresar sus preferencias respecto a los candidatos que se presentan a las primarias del PSOE de Gijón, la Alcaldesa también hizo un breve comentario sobre el cambio de posición del grupo municipal de Foro Asturias en el Ayuntamiento de Gijón, que ahora apoya que el “solarón” se mantenga como parque, en vez de edificar en el mismo para obtener plusvalías con las que sufragar parte de los costes del plan de vías. Foro explica su cambio de criterio por el abandono del proyecto de construir la estación intermodal frente al Museo del Ferrocarril, para pasar a realizarla en Moreda. Los ediles foristas manifestaron su cambio de criterio tras una reunión con la asociación de vecinos de Laviada. Preguntada sobre este cambio de postura de ese grupo político de la oposición, González se limitó a señalar que Foro “es un partido que cambia de opinión con cierta rapidez, con facilidad”. “No sé la consistencia de esos cambios. Me imagino que responda a una estrategia política”, añadió. Foro había defendido hasta ahora la construcción de edificios, pero su portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, insistió ayer en que su cambio de criterio se debe a que el futuro convenio, que fija la estación en Moreda, hace evitable este desarrollo urbanístico porque no necesita del dinero que reportará al “degradarse” el proyecto para la intermodal. Esta postura la defienden varios colectivos vecinales de la ciudad. La primera edil hizo estas consideraciones durante la visita a Gijón del secretario de Estado de Deporte y presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Franco, quien ayer, acompañado por varias autoridades, acudió a conocer la pista de atletismo de Las Mestas y las instalaciones del Real Grupo de Cultura Covadonga. La Alcaldesa también se refirió a la guerra de Ucrania, con críticas a la invasión rusa, y a las posibles derivadas que podría tener en Gijón, como por ejemplo, la posible puesta en servicio de la regasificadora de El Musel, ante la necesidad de mayor abastecimiento de gas natural en Europa para reemplazar el gas procedente de Rusia.