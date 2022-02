“Folixa pa toos”, ritmo de todos los barrios

Desfilando con un ojo en Gijón y con otro en Suecia y Bélgica. Así salió ayer a la calle la charanga “Folixa pa toos”, una familia de 43 miembros que este año tiene a tres de sus integrantes perdidos por Europa, haciendo un “Erasmus”. Pero en este colectivo están acostumbrados a estar cada uno en un sitio. Fundado en 2008, tiene su sede en el colegio público Alfonso Camín, en pleno barrio de Roces. Si bien de Roces solo hay cuatro integrantes. El resto son de La Arena, el Centro, La Calzada y Moreda. “Somos cada uno de una esquina”, explica su presidente, Miguel Ángel González, hombre con gran sentido del humor.

A Miguel Ángel González, sus amigos más cercanos y su familia le conocen como “Migue”. A sus 48 años, es un enamorado del Carnaval. Lo cuenta él mismo. “A mí el Antroxu me encanta. Pero no es algo de ahora, es de toda la vida. Sigo mucho otros carnavales. Qué le vamos a hacer, a unos les gusta el fútbol y a mí me gusta esto”, relata “Migue”. Con una pasión que no conoce fronteras por el Antroxu, es normal que en “Folixa pa toos” tengan ganas de volver a tomar las calles. Sobre todo después del Antroxu “interruptus” del año pasado por la pandemia. “Libramos el de 2020 de misericordia. Así que ahora, hay más ganas que nunca. Tanto tiempo sin salir se echa de menos”, concreta el presidente.

“Folixa pa toos” ganó el concurso de charangas en 2017. Ya ha llovido algo desde entonces. Pero para este grupo, la clasificación que se alcance en el teatro Jovellanos es lo de menos. “Hay veces que hemos sido segundos y otras quintos. Hay veces que subes como la espuma y otras que no. Va un poco con los gustos y con el año. No es algo que a nosotros nos obsesione demasiado”, analiza González.

Al final, como sucede con el resto de las charangas, lo que subyace en todo esto del carnaval es pasarlo lo mejor posible todos los días que dure la fiesta. “Migue” comparte esta forma de ver las cosas. “Son cinco días en los que se disfruta todo. Se disfruta del trabajo de todo el año, porque aunque hemos empezado a trabajar desde septiembre hay un grupo que empieza mucho antes a preparar lo del año que viene”, desvela el presidente de la charanga.

En cuanto a su local de ensayos dicen sentirse satisfechos. “Es lo que se llama el cine de Roces, es un salón de actos que pertenece al colegio y en el que estamos muy contentos”, concreta Miguel Ángel González. “La verdad es que tenemos sitio de sobra”, añade el presidente, que vuelve a acordarse de aquellos miembros de su charanga que este año tendrán que vivir el Carnaval a distancia. “Claro que les echaremos de menos. Nos acordaremos de ellos”, zanja “Migue”. Y es que para una persona que ama tanto el Carnaval como él y también para el resto de miembros de su charanga, estos días de Antroxu son los más especiales del año.