El joven que agredió sexualmente a su sobrina recurrirá el fallo

El joven gijonés condenado a 15 años de cárcel por agredir sexualmente a su sobrina, cuando ella tenía once años, recurrirá la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Este individuo, ahora de 24 años, defendió durante el juicio que mantenía “una relación norma, sin abusos ni contacto sexual”, pero el tribunal de la sección octava de la Audiencia, tal y como adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, da credibilidad al relato de la menor, que a día de hoy sigue a tratamiento “psicofarmacológico y apoyo psicológico”.

La sentencia, comunicada ayer a las partes implicadas, incluye, además de los 15 años de cárcel (la pena que solicitaban la Fiscalía y la acusación particular), la sentencia incluye el pago de una indemnización de 25.000 euros a la afectada, además de diez años de libertad vigilada que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad y que aún no están detalladas qué medidas llevará aparejadas. La sentencia no es firme, y por tanto este individuo ha optado por recurrir el fallo ante el TSJA.

Según ha quedado demostrado, este joven aprovechaba que su sobrina acudía a comer a casa de su abuela, donde él vivía, para obligarla a mantener relaciones sexuales. Para lograr que la niña no contase nada a su madre ni a ningún otro familiar, la amenazaba con hacerle lo mismo a su hermana pequeña, que tenía cuatro años. Estos episodios, tal y como señalaba la afectada, se repetían dos o tres veces por semana.