Desalojan a diez familias por un incendio en un edificio de El Llano

Un cortocircuito en el tendido eléctrico acabó en la madrugada de ayer con el desalojo de las diez viviendas de un edificio de la calle Pintora Carolina Castillo, el del bloque número dos. Lo que había comenzado como la simple extrañeza porque alguna luz de casa les tintineaba, acabó con un apagón absoluto, humo colándose por toda la escalera y una rápida intervención de bomberos que evitó que el suceso acabase en desgracia. Eso, y que uno de los residentes que aún estaba despierto, Fernando Revelo, timbró al resto de sus vecinos para recomendarles esperar fuera a la llegada de las autoridades. “Olía muchísimo a quemado, el cableado eléctrico quedó destrozado”, reconocía este vecino ayer, en la puerta de su portal, mientras esperaba a que los técnicos acabasen de instalarle un nuevo suministro eléctrico, de momento, provisional.

Calculan los residentes que el cableado empezó a quemarse hacia la medianoche. A las 00.30 horas una amiga que estaba de visita en casa de Revelo se iba a su casa y ya pudo ver el humo. “Le llamé desde el propio portal porque parecía serio”, comentó ella, que ayer acompañaba a su amigo mientras esperaban el arreglo de la avería. Revelo avisó después a las otras nueve viviendas y todos salieron a esperar en la calle durante varias horas.

“A lo tonto, hasta las dos o así no pudimos volver a entrar”, contó Mercedes Martínez, otra vecina del edificio, que ayer por la noche esperaba también delante del portal mientras veía el ajetreo de electricistas que entraban y salían a por herramientas. Entienden ambos, junto al otro puñado de vecinos que merodeaban ayer la zona, que su caso ha sido “un poco extraño”, porque aunque los técnicos ultimaban ayer a medianoche la nueva instalación para que hoy los vecinos ya puedan usar la electricidad con normalidad, en ningún momento el seguro les avisó de la posibilidad de un realojo en un hotel. “Nos fuimos a dormir a oscuras, nos despertamos sin luz y nos fuimos a desayunar a un bar. Y hasta ahora. No hacíamos nada dentro de casa, no podíamos ni ducharnos ni cocinar ni cargar el móvil”, comentó Revelo.

La parte mala, según les comentaron ayer los electricistas, es que el cortocircuito afectó a todos los cuadros eléctricos, por lo que el arreglo definitivo tardará aún días. La buena, más allá de que el incidente se saldó sin heridos y sin daños materiales dentro de las propias viviendas, que ahora los vecinos se conocen un poco mejor. Martínez y Revelo no habían cruzado hasta ahora ni una palabra y ayer, qué remedio, no paraban de hacer chistes sobre lo ocurrido. “Al menos no se hizo daño nadie ni hubo ninguna desgracia, que es lo importante”, relativizó ella.