“Encontramos un partido aislado y lo hemos llevado hacia un gran apoyo social”

Iván Fernández Ardura (Gijón, 1974) se postuló públicamente esta semana en la Casa del Pueblo para continuar como secretario general de la Agrupación Municipal Socialista. Dice que es “útil y necesario” para dar continuidad a un proyecto que, en noviembre de 2017, asegura el candidato, permitió revivir a un partido en declive tras imponerse a Monchu García por un exiguo margen de 27 votos. Ahora, el PSOE local vive un “déjà vu”: unas primarias con los mismos protagonistas. Abril es, como tarde, la fecha en la que los socialistas gijoneses irán a las urnas, aunque “se podría ampliar” el plazo.

–¿Por qué cree que es “útil y necesario”?

–Si hace cuatro años no me hubiera presentado, cuando estábamos en declive, no habría llegado el cambio a la agrupación. Ahora es la forma de dar continuidad a un proyecto que ha fortalecido al partido notablemente.

–La alcaldesa, Ana González, le brindó un apoyo casi explícito en la asamblea de esta semana.

–Agradezco las palabras de la Alcaldesa, pero me gustaría dejar claro que fueron en un ámbito estrictamente de militancia.

–Pero este viernes hizo público ese razonamiento. “Vengo de una trayectoria concreta, con una línea muy clara que se llama Pedro Sánchez, Adrián Barbón e Iván Fernández Ardura”, afirmó.

–Agradezco sus palabras.

–¿Y Adrián Barbón? ¿Le ha trasladado su apoyo ya?

–No voy a meter al secretario general de la FSA en las primarias de Gijón.

–¿No es usted el candidato del aparato?

–Cada compañero militante valorará eso como crea.

–Monchu García será de nuevo su rival. Diga algo bueno de él.

–Ha estado en entidades, lleva mucho tiempo trabajando como empleado del partido y luego como cargo público. Es un compañero con el que se puede tener buena relación.

–¿Si usted gana integrará esa otra sensibilidad del partido?

–Sin duda. Aspiro a seguir la línea que nos ha permitido reforzarnos y a contar con todo el mundo.

–Cuatro años después vuelven a enfrentarse los mismos candidatos. ¿No se han cerrado las heridas?

–Cualquier militante comprobará que reunión a reunión el ambiente es buenísimo, de respaldo a la labor de la ejecutiva. Que otros compañeros tengan las expectativas de cambiar ese rumbo y que esperen que puede ser posible... pues veremos. No forma parte de la realidad del partido ni de lo que necesita Gijón. Me gustaría la unidad, pero no depende solo de mí. Yo siempre he sido muy correcto con todos los compañeros, al margen de que pudieran criticar la gestión del gobierno local o la mía.

–¿Ha sentido deslealtad por parte de algún concejal o de afiliados a la gestión de Ana González o a la suya?

–He visto cosas que no me han gustado, pero no quiero trasladarlo públicamente. Me lo cargo a la espalda. Lo importante es preservar al partido, al margen de que haya habido comportamientos que no son los que deberían.

–¿Se intentó hacer una lista única para evitar las primarias?

–Lo lógico es que haya una continuidad de lo que va bien. En la asamblea fueron muchos los que dijeron que, si el rumbo es bueno, ¿por qué lo vamos a cambiar? Por eso me presento, es lo mejor.

–¿Qué balance hace de su etapa como secretario general?

–Encontramos un partido aislado. Teníamos claro que debíamos reivindicar esa mayoría social, progresista, que hay en Gijón y ponerla en valor. Eso pasaba también por la colaboración con otras fuerzas de izquierda. Conseguimos tener una iniciativa política en 2018 que nos llevó en 2019 a un amplio apoyo social, que a día de hoy se ha incrementado. Nos hemos fortalecido como organización. Somos un partido dinámico, con mucha actividad y estamos consiguiendo mucha más implicación de la militancia.

–¿Y fuera de la Casa del Pueblo?

–Me he reunido con muchos colectivos. En estos cuatro años hemos hecho más de 300 actividades con entidades distintas a la nuestra. Hay una labor intensa con la vida social de la ciudad que queremos seguir aumentando.

–¿Han respaldado siempre la gestión del gobierno local, en coalición con IU?

–Estoy satisfecho con la labor. Hay una sintonía muy grande entre el Ayuntamiento y el partido. Cuando ha hecho falta reforzar esa acción lo hemos hecho.

–¿No han dejado sola a veces a Ana González? En algunas polémica ha dado esa impresión.

–Creo que no. Ana González tiene un discurso muy potente, que llega muy bien. Y, si en algún momento ha hecho falta reforzarlo, desde el partido lo hemos hecho.

–Están convencidos no solo de que mantendrán los once concejales, sino de que pueden crecer.

–Tenemos un recuerdo de voto muy por encima de los votos reales que tuvimos. Si mucha gente tiene el recuerdo de haberte votado cuando no te votó es que la percepción de la labor de gobierno es buena. Eso invita al optimismo y coincide con las encuestas al margen del partido.

–¿No choca ese optimismo con las movilizaciones por “la deriva autoritaria” del Ayuntamiento?

–Vivimos en una sociedad democrática y cuando se toman decisiones puede haber colectivos que no estén de acuerdo. Forma parte de la normalidad. No nos genera ningún tipo de inconveniente. Pero creemos que la mayoría de la ciudad respalda nuestras políticas, las mismas que están tomando otras ciudades.

–¿Por ejemplo?

–Todo lo que tiene que ver con la reforma del tramo urbano de la ciudad, con la lucha contra la contaminación... Gijón no hace más que incorporarse a una dinámica general.

–¿No hay cierta improvisación en algunas áreas? Por ejemplo, hay muchas quejas por el tráfico.

–En breve estará el borrador del plan de movilidad. Hay una serie de proyectos que estamos preparando a largo plazo, como la ampliación del Parque Científico, la reforma del casco urbano o las fachadas del Muro y Poniente. Pero el Ayuntamiento también debe actuar. No podíamos llegar a estas alturas de mandato diciendo “estamos estudiando”. Si algo define al gobierno de Ana González es que ha hecho muchas cosas. No nos hemos dedicado a mover papeles. Hay temas que estaban pendientes desde hace muchísimos años que han tenido respuesta, y otros muchos que se han encauzado bien. ¿Cómo no íbamos a actuar en el Muro en plena emergencia sanitaria?

–¿No han sido impulsivos en algunos asuntos?

–Las grandes decisiones de la ciudad son planificadas.

–Pero, por ejemplo, la reforma del Muro o suprimir los toros no eran medidas que llevaran en el programa electoral.

–El Muro fue por la emergencia sanitaria. Era una decisión que había que tomar en ese momento. Y los toros nos planteamos que debíamos tomar una decisión este mandato y creímos que ahora era el momento.

–¿Qué han hecho mal?

–No hemos conseguido avanzar en la participación de la gente joven. Hemos mejorado mucho en estos años, pero no estamos todavía en el mejor momento de la historia del partido y hay margen de mejora.