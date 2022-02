Monchu García, sobre Ardura y Ana González: “Es un error vender política de lotes”

El exconcejal y precandidato a secretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, compartió ayer un texto con numerosos compañeros de partido, medios de comunicación y en sus redes sociales para posicionarse sobre las palabras de la alcaldesa, Ana González, en una asamblea celebrada en la Casa del Pueblo el pasado miércoles respecto al otro aspirante al cargo, el actual secretario general, Iván Fernández Ardura. La Regidora dijo que sigue “donde estaba hace cuatro años y medio”, cuando apoyó en el proceso interno a Fernández Ardura. “Dice mi compañera Ana González que ella es de Adrián Barbón y de Pedro Sánchez y, por eso, apoya a Iván Ardura. Pues a mí cuando avalé a Pedro y a Adrián, nadie me dijo que ese era un club exclusivo y excluyente con vocación de perpetuidad. Un selecto club en el que había que apoyar también al secretario local”, ironizó.

“Más allá de la broma, este es otro momento diferente al de 2017. Se equivocan quienes siguen insistiendo en vender una política de lotes (el todo o la nada) y que no hace sino ahondar más en la división de la agrupación”, indicó García. “Yo también soy de Pedro Sánchez y de Adrián Barbón, lo que no quita para que tenga otro proyecto diferente al del actual secretario general para Gijón”, aseveró. “Un proyecto que, probablemente, se acerque más a lo que defienden ambos en el ámbito nacional y regional”, prosiguió. “Además, también soy de mi grupo municipal y de mi gobierno local al completo”, remató. “Será que yo vengo de otra cultura política donde lo que no se mueven son los principios, pero sí las posiciones, que se adaptan a la realidad del momento, precisamente para entenderla”, concluyó el aspirante.