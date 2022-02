Vacuna de humor en el Jovellanos

Tenían ganas de volver y lo demostraron sobre el escenario de un teatro Jovellanos lleno. El XXIV Concurso de Charangas celebró ayer su primera gala con seis agrupaciones (otras tantas actuarán hoy). Todo un récord en el número de participantes. Se notaba la ilusión y el trabajo tras un año de “parón” por la pandemia. Colores, bailes bien ensayados y letras reivindicativas. No podía ser de otra forma, el covid-19 tuvo protagonismo. También algunos chascarrillos contra la política local y autonómica: el Muro y el Plan de Sostenibilidad no se libraron de la sorna.

Alberto Rodríguez y Arantxa Nieto, acompañados de actores, presentaron la gala y entretuvieron al público en cada cambio. Pero el foco estaba en las charangas. La primera que salió al escenario fue “Los Cruzaos de Ceares”: vestidos floridos y “charangueros” de todas las edades. El más joven, medio año de edad. “Pon mascarilla / no seas Pinín / si vas al Molinón o a coger un avión / ponla antes de llegar a Ranón”.

¿Queda claro? Pues ahora atención a “Los Mazcaraos”, porque se estrenan este año y pisan muy fuerte. Con “look” rockero y música noventera. Al son de “Bienvenidos”, de Miguel Ríos, su versión fue una letra para presentarse. A “Agradecido”, originalmente de Rosendo, fue un canto para no olvidar otras pandemias: “No te lo pienses / ¡Póntelo, pónselo! / y, ya verás, no nos puedes fallar. / ¡Dile no al sida, dile no al sida!”.

“Los Acoplaos” derrocharon humor sobre el escenario. Tampoco ellos se olvidaron de la pandemia. Cántese al ritmo de “Mami qué será”: “Mira, con esta mascarilla se me empañan las gafas / yo ya no veo nada; / vacunas, test y PCR”. La “tamborada” final se llevó un largo aplauso del público.

Ya justo a mitad de la gala, “Perdíos de los Nervios” también cantaron a la pandemia. O mejor: a las consecuencias económicas que trajo el covid-19. Tan grandes, que Chusa tuvo que hacerse vidente: “Trabajando yo era feliz / en Hipercor, ahí en Pumarín / me mandaron pal ERTE / que p... mala suerte, de qué voy a vivir” (en la música de “Dancing Queen”, de Abba). Y una versión de “Hay pistolas”, de Estopa, que se llevó una buena ovación: “Yo también predije, el éxito de la vacuna Pfizer / el asalto al Capitolio / y me forré montando un consultorio”.

“Folixa pa toos” llenó el escenario de genios de la lámpara. De los que cumplen deseos, o eso dicen. Entre cañones de purpurina dorada, cantó un “Genio” de voz grave: “Y es que este virus tuvo dos o tres variantes / porque los genios ya no somos como los de antes”. Versiones de Elton John y C. Tangana, entre otros, también “charanguearon” sobre la situación económica actual. La coreografía, llena de Genios azules, y sin perder ni un solo paso. Por si tenían poco espectáculo, se trajeron invitados: un Rey Emérito bien cogido a la muleta y un Miguel Bosé negacionista.

Y la última charanga por orden de aparición llenó el escenario de inocentes juguetes. Pero cuando cobraron vida, dejaron poco títere con cabeza. Con música original de Efecto Pasillo, aquí uno de los repasos: “La luz subiendo sin parar / las empresas tan cerrando / y el pueblo venga a tiritar / y el monopolio ganando”.

Era la primera vez de esta charanga sobre el escenario, ya que el año pasado no pudieron actuar –los actos del Antroxu presenciales se suspendieron–. ¿El nombre? No es un olvido, es que viene bien para cerrar una gala o un reportaje: “La última y marchamos”. No sin antes recordar, eso sí, que esta tarde (19.30 horas) será la segunda gala. Con otras seis charangas participantes: “Os Brasileiros do Xixón”, “Kop’a Vino”, “Los Gijonudos”, “Los Restallones”, “Los Tardones” y “Xaréu nel ñeru”.

El Muro, las restricciones de la ORA y los proyectos pendientes no se libraron de la chanza