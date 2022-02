Revés al ruido en el Noega

Un buen revés a la contaminación acústica. Para eliminar el molesto ruido que producen las mesas y las sillas de los alumnos cada vez que hay un cambio de clase, en el colegio Noega han forrado con pelotas de tenis las patas de los muebles. El objetivo es evitar estruendos innecesarios, pero esta acción se enmarca dentro de una política mucho más ambiciosa para hacer más sencilla la vida de aquellos escolares con problemas auditivos. Dentro de esta estrategia de “ambiente cero” se incluyen las clases acompañadas mediante una intérprete de signos y haber sustituido por música la sirena que marca las diferentes clases. “Es algo que va en beneficio de todos los estudiantes del centro”, explican las docentes.

Si un aula de Segundo de Infantil es por definición ruidosa, si ese aula se encuentra en pleno Antroxu lo es aún más. Eso, el Carnaval, sucedió el pasado jueves en la clase de segundo de infantil del colegio Noega, donde todos los estudiantes acudieron disfrazados de sus personajes favoritos. Los pequeños están haciendo dibujos y cada dos por tres se levantan para explicar a Marisol Pérez, su profesora, sus evoluciones. Al levantarse, ni las sillas ni las mesas provocan el menor de los ruidos, gracias a la que las patas de las sillas están forradas con pelotas de tenis. Lo cual seguro agradeció Andrea Canal, una de las alumnas de este centro con dificultades acústicas. “Esta acción se empezó a realizar hace tres años, cuando llegó al centro un alumno en una situación similar y poco a poco se fue extendiendo al resto de aulas”, apunta Marisol Pérez, la tutora de esta clase.

Esta estrategia de las pelotas de tenis se complementa con un apoyo fundamental. El de una intérprete de signos. Esta tarea la asume Sarai Loriente, que se encarga de seguir la clase al lado de los alumnos con dificultades auditivas para asegurarse de que no se pierdan ni un ápice de cada explicación. “En este centro, los alumnos llevan prótesis auditivas”, desarrolla Loriente. “Estos aparatos recogen todo el sonido, no solo la voz. Así que los estudiantes necesitan de una rehabilitación auditiva para ser capaces de diferenciar todos los sonidos”, comenta la profesional. En otras palabras, que los aparatos que captan el sonido para estos alumnos no discriminan entre lo que dice la profesora y el ruido inherente que puede haber en un colegio de primaria. De ahí que eliminar la contaminación acústica para ellos sea tan importante. “Así reciben la voz con mucha más facilidad”, añade Loriente.

Esta política de eliminar la contaminación acústica es el tercer curso que se aplica en el colegio Noega. Es decir, que ha estado, en cierta manera, marcada por la pandemia. Y si algo ha traído aparejada la pandemia son las mascarillas para evitar contagios. Un incordio para los pequeños que pueden escuchar sin mayores problemas, pero un verdadero problema para aquellas personas que tengan dificultades auditivas porque eliminan la capacidad de poder leer los labios. A ello hace referencia una de las profesoras del centro, Lucía Llamas. “Las mascarillas son un handicap para todos, pero para ellos más. Por eso es tan importante que haya una intérprete de signos, porque a la hora de pronunciar ellos se apoyan mucho en la lectura de los labios”, profundiza.

La lucha contra la contaminación acústica en el colegio Noega se completa con otras acciones no menos importantes. Como sucede en otros centros de la ciudad, por ejemplo el instituto Rosario de Acuña, en el centro de Contrueces también han eliminado la molesta sirena que marca las horas de entrada y de salida. En su lugar, ahora suenan canciones que se acoplan al momento del año en el que se encuentre el curso. También, para marcar los diferentes tempos dentro de la clase, algunas profesoras, como Marisol Pérez, emplean el suave tintineo de una campanilla. “Lo agradecen todos los alumnos”, remarca esta tutora. Y es que en el colegio Noega le han pegado un buen revés a la contaminación acústica para poder hacer de sus clases un lugar más inclusivo donde todos los alumnos se sientan integrados.