A 8,5 millones de euros se elevan los derechos de difícil o imposible recaudación que el Ayuntamiento de Gijón debe incluir en su cierre de las cuentas de 2021. Una cifra que aparece en el informe que se presenta esta semana en la comisión de Hacienda y donde ya se computan tanto los ajustes adicionales positivos como negativos al dígito inicial. El gobierno de Gijón, como todas las entidades locales, tiene la obligación de informar al Ministerio de Hacienda y al Pleno de la ciudad sobre esos derechos de difícil o imposible recaudación. La ley reguladora de las Haciendas Locales establece que esos derechos pendientes de cobro se minorarán un 25% dentro de los presupuestos de los dos años anteriores al de liquidación, un 50% en el tercero anterior, un 75% en el cuarto y quinto y el 100% en los restantes.

A partir de la aplicación de estas reglas el equipo de la Tesorería del Ayuntamiento elaboró un listado de derechos pendientes de cobro desde 1989 que sumaban alrededor de 14,4 millones antes de los ajustes para quedar finalmente en 7,2 millones.

Es a esta cifra a la que hubo que sumar 1,2 millones en ajustes en positivo. Al no haber en esta ocasión ajustes en negativo el total de derechos de díficil o imposible recaudación se quedó en 8.495.150,70 euros. Los aumentos de la dotación inicial se corresponden con 9.442 euros de liquidaciones de derecho público reconocidas antes de enero de 2021 pero aún no notificadas, 62.364 euros de liquidaciones en periodo voluntario de pago o cargadas al ente público de Servicios Tributarios, 272.932 euros de devoluciones de ingresos indebidos, 289.903 euros de liquidaciones giradas a deudores con la hacienda municipal que están en concurso de acreedores, 232.509 por deudas cargadas antes de la declaración del concurso, 90.966 euros por ajustes específicos, 19.440 por indemnizaciones por resolución de concesiones administrativas y 227.635 euros por sanciones a leyes y ordenanzas datadas en via de aprecio en ejercicios anteriores.

Por otro lado, a la misma comisión de Hacienda va el informe del cumplimiento de plazos de pago a proveedores correspondiente al último cuatrimestre de 2021. Este informe de morosidad que exige el Ministerio de Hacienda repercute en el caso de Gijón al Ayuntamiento pero también a sus empresas y organismos autónomos. El periodo medio de pago en el Ayuntamiento ha quedado fijado en 34,02 días para ese final de curso.

El “peor” pagador es la Fundación de Educación y Cultura con 38,08 días y el mejor la Empresa Municipal de la Vivienda con 7,34 de media. ¿Cómo van las tres grandes? Emtusa paga en 15,79 días, la EMA en 22,52 y Emulsa en 17,21 días. Alrededor de 30 días es la media de la Fundación de Servicios Sociales y 28,87 el Patronato Deportivo Municipal. En cuanto a las empresas municipales pequeñas la media de Divertia es de 19,53 días y Gijón Impulsa –ahora con turismo incluidos, está en 12,50 días.