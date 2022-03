Divertia recibe cinco ofertas para organizar eventos en El Bibio este verano, dos de ellas taurinas

Cinco son las propuestas que por el momento ha recibido la empresa municipal Divertia provenientes de empresas o entidades interesadas en celebrar algún tipo de espectáculo en la plaza de toros de El Bibio entre los meses de junio y septiembre. Entre esas solicitudes están las formuladas por Carlos Zúñiga, padre e hijo, por separado, para mantener las corridas de toros en Gijón, mientras que las otras opciones tienen un contenido principalmente musical. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la intención de Divertia es dar respuesta en las próximos semanas a las cinco solicitudes una vez se compruebe la disponibilidad del coso. En este mandato, desde el gobierno local se impulsó un nuevo plan de usos para El Bibio, reservando el espacio a espectáculos de “interés general”. ¿Qué tipo de citas? “Culturales, musicales, sociales, vinculadas al ocio juvenil, a la promoción de la cultura tradicional, eventos deportivos, corporativos o sectoriales, así como circos sin animales”, según se detalla en la web de Divertia. Hasta el año pasado, eso sí, se dejaba claro que entre el 27 de julio y el 23 de agosto no se podía solicitar el alquiler de El Bibio puesto que eran fechas reservadas para la preparación y celebración de la feria de Begoña.

Todo cambió el pasado mes de agosto, cuando la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, anunció el fin del contrato con el empresario Carlos Zúñiga hijo, responsable de Circuitos Taurinos, y que no estaba previsto convocar un nuevo concurso para la explotación taurina de El Bibio. Añadió, además, que se reservaría el uso de la plaza en esas fechas, de julio a septiembre, para otro tipo de actividades, pero que no prohibían los toros en Gijón al no tener competencias para ello.

Buscar una fecha alternativa al mes de agosto fue una prioridad para Carlos Zúñiga hijo, que envió al Ayuntamiento hace meses una propuesta para celebrar tres corridas de toros entre el 23 y 30 de junio. En la misma línea actuó Zúñiga padre, que también solicitó el alquiler de El Bibio para una corrida de toros el día de San Pedro y para la Semana Grande un espectáculo ecuestre y un festejo de recortadores. Son estas dos las propuestas relacionadas con la tauromaquia que por el momento han llegado a Divertia. Al menos, en lo que a corridas de toros se refiere para el mes de junio ambas propuestas se solapan, pero falta por ver si, además, hay peticiones para esas mismas fechas de las otras tres solicitudes enviadas a Divertia, que, en caso de coincidencia, dará prioridad a la primer propuesta recibida.