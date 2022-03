El albergue juvenil de Contrueces estará habilitado para los refugiados ucranianos

Ofrecer el albergue juvenil de Contrueces para posible punto de acogida de refugiados de Ucrania y aportar de las arcas públicas 175.000 euros de ayuda directa a repartir entre ONG’s que trabajan directamente en la línea de batalla. Estas, junto al impulso de una declaración institucional para condenar el ataque del gobierno ruso al país ucraniano, son las tres medidas clave que el Ayuntamiento de Gijón acaba de poner en marcha en mitad de un conflicto bélico de alcance aún desconocido. “Gijón está al lado de Ucrania y en contra de la invasión de Putin. Es muy importante pone la responsabilidad de su agresión contra Ucrania”, explicó la alcaldesa Ana González.

La partida económica, explicó la regidora, busca ser “efectiva”, de ahí que se configura con ayudas directas y no con la compra de comida y medicina. “Tenemos que hacer llegar las aportaciones a las ONG’s que están allí trabajando. Queremos que las ayudas lleguen a Ucrania a y los países fronterizos a los que está acudiendo de forma masiva la población para refugiarse”, justificó, y animó al resto de la ciudadanía a optar también por esta vía. “Agradezco las numerosas manifestaciones de solidaridad y los esfuerzos en la compra de alimentos y productos básicos. Pero es mucho mejor que no hagamos esa compra de cinco y diez euros en alimentos y lo convirtamos en donación directa a algunas ONG’s”, añadió. En nota de prensa, el gobierno local completa que es “más ágil” que las nuevas ayudas se canalicen por esta vía directa y no tanto a través de material, porque su traslado “requiere de una logística complicada” y puede provocar gastos innecesarios en desplazamientos. El Ayuntamiento “hace un llamamiento” para que las donaciones directas a ONG’s sean el canal principal para ayudar. El reparto de este dinero quedará en manos del Principado, que coordina todas las aportaciones locales.

El albergue San Andrés de Cornellana, por su parte, se pone a disposición del Principado dentro del protocolo que tendrá que elaborar cuando el flujo de refugiados aumente. Y, por último, la declaración institucional. “La promoveremos en el próximo Pleno para condenar la invasión y en apoyo a Ucrania”, confirmó ayer la Regidora. En ese documento se intentará acordar que el Ayuntamiento de Gijón declare que Rusia está “violando la legislación internacional y provocando la muerte y destrucción del país invadido”.