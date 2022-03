“No podemos condenar a los rusos por ser rusos. El discurso no es contra los rusos y las rusas es contra un gobierno dictatorial que abusa de su mayor poder y que vulnera el derecho internacional de la peor manera posible, con una guerra. Sinceramente, no tengo claro que tengamos que descender a romper lazos de hermandad con los rusos”. Esa es la reflexión personal con la que la alcaldesa de Gijón, la socialista Ana González, respondía a la propuesta del grupo municipal de Foro de romper el hermanamiento que Gijón tiene con la ciudad rusa de Novorossiysk desde 1986 y eliminar el nombre de esa ciudad del callejero local. Foro entiende que esa acción ejemplificaría el rechazo de Gijón a la invasión rusa de Ucrania.

La propuesta todavía no ha llegado al debate oficial en el ámbito municipal pero la Alcaldesa no lo ve. “Nuestro apoyo está con Ucrania y los ucranianos y ucranianas son las primeras víctimas pero también es víctima el pueblo ruso que no creo que mayoritariamente haya pedido ni quiera esta guerra”, sentenció la regidora de Gijón para quien no es necesario romper una relación “que es de hermandad, de colaboración y de amistad” con los vecinos de esa ciudad.

“Estamos a favor de las medidas internacionales que buscan aislar a Rusia para frenar este desproposito pero no somos antirusos, no estamos contra las personas”, concretó González. Gijón ya ha comprometido 175.000 euros de apoyo a las orgaizaciones que trabajan con los refugiados y puesto a disposición de la red de acogida el remodelado albergue juvenil del Palacio de San Andrés de Cornellana, en Contrueces. En este sentido, la Alcaldesa abogó por, respetando todas las iniciativas que se están poniendo en marcha “desde la emoción y el afecto” por entidades y particulares, transferir ese apoyo a las organizaciones que de una manera profesional se pueden ocupar de la situación. “Las soluciones no pueden ser solo a corto plazo. También a medio y, quizás, a largo”, concretó la regidora con pesimismo.