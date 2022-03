Foro busca un “vacío legal” para frenar el no poder aparcar sin etiqueta en la ORA

El próximo 1 de abril termina el periodo de gracia concedido por el Ayuntamiento a la entrada en vigor de la prohibición de aparcar en zona ORA para aquellos vehículos sin distintivo ambiental. El mensaje de aviso que están dando los parquímetros desde el día 1 de enero pasará a un contundente “su vehículo no cumple con los requisitos establecidos por la DGT para la obtención del distintivo ambiental por lo que de acuerdo al artículo 11.2 de la ordenanza de movilidad sostenible no puede estacionar en la zona regulada”. Eso supone que el parquímetro no dará tique a este tipo de vehículos, y sin tique llegará la multa del controlador de la ORA por estar aparcado sin título habilitante. Noventa euros que pueden reducirse a la mitad por pronto pago.

En este contexto, la oposición municipal abre nuevos frentes contra la ordenanza de movilidad que da soporte a esta prohibición. Foro, que votó en contra de la norma y la ha llevado a los tribunales, ha presentado de la mano del edil Pelayo Barcia una proposición plenaria que reivindica “en aras de la seguridad jurídica” que las sanciones que se propongan desde el Ayuntamiento por denuncias de los controladores de la ORA se ciñan a las infracciones del artículo 149 de la ordenanza de movilidad. “Que son los que competen a los controladores”, explica Barcia. El soporte para no dar el tique de la ORA está en el punto 2 del artículo 11 donde se habla de esta prohibición de aparcar, y la de circular que será efectiva en 2026, en aras a proteger la salud de las personas y la calidad del aire. Barcia denuncia que la aplicación práctica de la prohibición de aparcamiento sin distintivo ambiental genera “vacíos legales que ponen en entredicho esta norma”. Entiende el edil forista que una infracción que tiene la consideración de medioambiental deben denunciarla agentes de la Policía Local revisando la pegatina de la Dirección General de Tráfico (DGT) que luzcan los vehículos. “Pero aquí el proceso se hace de manera indirecta y denuncia un controlador de la Empresa Mixta de Tráfico no por una infracción medioambiental sino por haber estacionado sin haber pagado por aparcar en la zona regulada”, critica el edil de Foro para quien ver si un coche tiene o no pegatina de la DGT está fuera de las competencias de un controlador de la ORA como lo están comprobar si un coche tiene un faro roto o las ruedas sin dibujo. “Es una extralimitación de sus funciones y sus denuncias deberían quedar en saco roto”. Por eso en su iniciativa plenaria Barcia pide una instrucción interna que deje claro al personal de la Empresa Mixta cuáles son sus funciones como controladores. También pide, en base a sentencias en ese sentido recopiladas en otras ciudades, que se fije como criterio general la validez de títulos de estacionamiento donde sea evidente que hubo un fallo humano o técnico. Por ejemplo, por algún cambio de número o letra en la identificación de la matrícula o errores en la geolocalización a través de la aplicación móvil del sistema. El tercer punto de acuerdo que promueve el forista pasa por instar a la Empresa Mixta de Tráfico a que a partir del uno de abril separa en sus estadísticas de vehículos denunciados los casos de los coches con derecho a distintito ambiental y sin derecho a distintivo ambiental. Según los datos recabados por Foro ayer mismo en comisión, el año pasado se tramitaron 9.777 expedientes sancionadores por no pagar en la zona ORA. Un informe municipal fechado en 2020 elevaba a 55.700 el número de vehículos sin distintivo ambiental en la ciudad, de los que 39.000 eran turismos. Y una reducción anual de unos 3.900 coches sin distintivo en base al proceso de renovación del parque móvil.