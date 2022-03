Gijón se vuelve a repensar

No es la primera vez que Gijón se repiensa. La Agenda Urbana como instrumento de planificación de ciudad sigue la estela de los planes estratégicos que Gijón ha ido elaborando desde los años noventa del siglo pasado. De hecho, el I Plan Estratégico de Gijón ordenaba las acciones a desarrollar entre 1991 y 1999. Y a ese documento siguió otro con un espacio temporal que iba de 2002 a 2012, aunque se había aprobado en 2004. Fue en 2014 cuando, con Foro en el gobierno, se dio el pistoletazo de salida al diseño del Plan Estratégico de Gijón 2024, con una serie de mesas de trabajo bajo el lema “Tú decides el Gijón del futuro” y el reto, una vez más, de marcar la hoja de ruta para la ciudad durante la siguiente década.

El trabajo se complicó tanto que el PEG se acabó aprobando, en una Junta de Gobierno de mayo de 2016, ya con nuevas fechas en el subtítulo: 2016-2026. Así que es el documento estratégico que sigue vigente ahora que en Gijón, como en el resto de las ciudades europeas, han decidido cambiar el rumbo y los principios que le dan soporte.

¿Cómo se imaginaba Gijón llegar a este presente? Pues a través de seis ejes, 17 líneas estratégicas, 250 acciones estratégicas y 14 proyectos de futuro se buscaba “transformar Gijón en una ciudad abierta, bien conectada y saludable, donde la creatividad y la innovación encuentren las bases donde crecer y donde la industria, los servicios y la educación sean capaces de atraer, formar y retener el talento”. Todo contado en 132 folios. De aquí salieron, por ejemplo, las apuestas por la economía azul, la industria 4.0, el impulso a los servicios públicos inteligentes o el acercamiento a la movilidad sostenible. Los seis ejes a desarrollar eran: gobierno, movilidad, medio ambiente y energía, ciudadanía, economía, y calidad de vida.

La idea para esta nueva década es ir un poco más allá. Por eso, los retos a los que hay que dar respuesta son diez: ordenar el territorio y hacer un uso racional del suelo, para conservarlo y protegerlo; evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente; prevenir y reducir los impactos del cambio climático y mejorar la resiliencia; hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular; favorecer la proximidad y la movilidad sostenible; fomentar la cohesión social y buscar la equidad; impulsar y favorecer la economía urbana; garantizar el acceso a la vivienda; liderar y fomentar la innovación digital, y mejorar los instrumentos de intervención y la gobernanza.

El proyecto gijonés ahora en elaboración incluye hacer, en 2027, parada para ver cómo van las cosas por si hay algo que cambiar. Justo cuando se termine el PEG actual cuyo seguimiento no forma parte de ninguna comisión. Aunque es cierto que lo amplio y abierto de este tipo de documentos hace difícil ponerle porcentajes concretos a su ejecución. Algo que pasa también con el largo listado de palnes sectoriales que también ha diseñado Gijón.

Tanto en el diseño del plan estratégico en vigor como en el de la futura Agenda Urbana Gijón 2030 se incorporan espacios de participación ciudadana. Se elaboró un diagnóstico previo sobre la realidad de la ciudad y se buscaron referencias a seguir en otras ciudades. Curiosamente, en el listado de 2014 y en el de 2022 se repiten las miradas a La Coruña, Bilbao, Malmö, Cork, Nantes o Tampere. Aunque lo que ahora se busca sean otras acciones para avanzar en el camino compartido por Europa de conseguir “pueblos y ciudades más humanos”.

Cañete: “Bajo el paraguas de la Agenda no se está avanzando en cambios en la participación”





Talleres, asambleas, laboratorios... todo con el apellido de ciudadanos y como vía de participación abierta a quienes no están integrados en entidades, comisiones sectoriales o consejos organizados. Esta es la apuesta participativa para el diseño de la Agenda Urbana Gijón 2030. El problema son los tiempos. La primera queja, de Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales (FAV), “es que de esto se viene hablando desde 2019 y ni un paso se ha dado hasta ahora para ir implementándola”, lo que ayudó a paralizar todos los procesos abiertos de cambios en los espacios de participación a la espera de lo que se definiera en este nuevo documento estratégico. “Nos preocupa que bajo el paraguas de la Agenda 2030 no se esté avanzando en algunos cambios de participación que ya deberíamos tener resueltos. Los consejos de distrito podrían dar mucho más de sí. Nosotros estamos dispuestos a ponernos a ello desde ya mismo”, explica el líder vecinal gijonés. Al tiempo que lanza dos mensajes. Uno, que “a participar también se enseña. Esto lleva su tiempo, pero hay que ponerse a ello”, y dos, que “informar es solo una parte de la participación y ha sido el modelo empleado hasta el momento. Me atrevo a decir que el Foro de Movilidad fue uno de los pocos modelos de participación real en nuestra ciudad”.