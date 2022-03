“Llevamos dos años advirtiendo del estado del edificio”, denuncian los vecinos de Jove, tras el incendio

Miembros del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Gijón intervinieron la pasada madrugada, sobre las 3.00 horas, en el incendio de un edificio abandonado desde hace dos años en la parroquia de Jove. “Hace ya tiempo que no vive nadie en ese edificio, pero desde que se fueron el tejado comenzó a hundirse. Lo que no nos explicamos es cómo pudo comenzar el incendio si por ahí no pasa nadie”, reflexiona Virgilio Herrero, vecino de la parroquia.

El incendio se originó de madrugada en el inmueble del camino de la Ería de Polía y motivó una intervención de casi dos horas. “El fuego estaba desarrollado en uno de los tres portales de la edificación con parte de la estructura del tejado colapsada y en el portal anexo también se encuentra parte de la estructura del tejado colapsada y fuego en la vivienda superior”, explicaron miembros del servicio de extinción de incendios, que acudieron hasta el lugar con un vehículo primera salida y el brazo-escalera. Las labores se prolongaron hasta casi las seis de la mañana. El edificio quedó balizado, pero los bomberos tuvieron que volver a lo largo del día de ayer a trabajar sobre el inmueble. “Se volvió a llamar desde la asociación de vecinos, porque había vuelto a empezar el incendio”, detallan los testigos. La zona en la que se ubica el edificio afectado está “muy cerca del colegio” de la parroquia, por lo que la preocupación por el estado del inmueble no es pequeña. “Por uno de los lados del edificio, el del camino de la Ería de Polía, pasa mucha gente todo el día y también muchos coches. Es necesario que se haga algo”, reflexiona Virgilio Herrero. El inmueble se fue deteriorando con el paso del tiempo, y ahora con el incendio el techo se ha hundido todavía más, por lo que el riesgo en la zona ha aumentado, coinciden los vecinos.