Gijón Participa busca aliados en el Pleno municipal para la estatua a Arturo Fernández

Gijón Participa inició ayer una ronda entre todos los grupos municipales de la oposición para presentar su proyecto estrella, el de erigir una estatua de Arturo Fernández frente al teatro Jovellanos. La entidad se reunió ayer con Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, Foro, PP, Vox y el concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, para mostrarles de primera mano su idea. Izquierda Unida y el PSOE, socios de gobierno, no respondieron, por ahora, a la petición de Gijón Participa para reunirse, según el colectivo. Salvo Podemos, que no se manifestó, el resto mostró buena sintonía con la iniciativa. Una iniciativa que Gijón Participa quiere presentar en el Centro Asturiano de Madrid y hacer coincidir la inauguración con un sorteo de la Lotería Nacional.

“Estamos seguros que la escultura sería muy visitada. Tanto o más que la de Woody Allen y Mafalda en Oviedo. A la vez las personas que se hagan fotos con ellas estarán promocionando el nombre de la ciudad sin coste alguno”, reflexionó Juan Carnicero, el presidente de Gijón Participa, en un documento que enseñó a los grupos políticos. “Publicada la iniciativa, la respuesta de los gijoneses fue abrumadora ya que se ha presentado el proyecto sin coste alguno para el Ayuntamiento”, añadió. Lo que pide Gijón Participa al Consistorio es la cesión de suelo público para colocar la estatua. “Con ello iniciaríamos la campaña de captación de fondos para financiarla”, manifestó Carnicero. La escultura, que sería hecha en bronce, tendría un coste de entre 70.000 y 80.000 euros. Foro y Ciudadanos verbalizaron ayer su buena disposición para sacar adelante el proyecto. En el caso del partido naranja, estuvieron presentes en la reunión con Gijón Participa el portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, y el concejal Rubén Pérez Carcedo. “Les hemos trasladado nuestro apoyo a la iniciativa. La valoramos muy positivamente porque emana de la sociedad civil como homenaje a uno de los gijoneses que más han contribuido a divulgar el nombre de nuestra ciudad”, apuntaron. “Por ello consideramos que el gobierno local debe facilitar su instalación y ofrecer a la asociación el apoyo logístico que pueda necesitar para que este proyecto pueda ver la luz. Especialmente cuando ellos van a sufragar el coste de la escultura”, añadieron. “Una estatua a Arturo Fernández es el mínimo tributo que podemos conceder a un artista que enarboló el nombre de Gijón por toda España”, indicó, por su parte, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador. “Pedimos al gobierno local que supervise el proceso y permita su instalación. Hay que tener en cuenta que la asociación prevé sufragar los costes con aportaciones ciudadanas y empresariales, sin coste por tanto para las arcas del Ayuntamiento”, recordó. “Sería un justo homenaje para quien ha sido un gran embajador. La estatua sería muy visitada por los gijoneses y por aquellos que eligen Gijón como destino turístico”, apuntilló el concejal forista Martínez Salvador. Por su parte, Gijón Participa se reunió también con Vox, en este caso con el portavoz Eladio de la Concha; con Podemos, con el edil Juan Chaves; con el Partido Popular, con la portavoz Ángela Pumariega y la concejala Ángeles Fernández-Ahúja y con el concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo. Gijón Participa remarcó ayer que la petición para reunirse con la Alcaldesa la tramitó por registro el 22 de febrero. Por ahora, no han tenido respuesta.