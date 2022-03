El concejal de Ciudadanos, Rubén Pérez Carcedo, ha anunciado que incluirá en la iniciativa que va a llevar al próximo pleno relativa a la preservación del patrimonio comercial de la ciudad, la posibilidad de que los elementos más emblemáticos del mismo se incluyan en el catálogo urbanístico municipal como elementos movibles, es decir que tengan que conservarse pero que puedan moverse de su ubicación original.

“Con esta medida pretendemos que el cierre o cese de actividad de un comercio emblemático de la ciudad no conlleve la desaparición de aquellos elementos patrimoniales vinculados al mismo y que, por ser representativos de una época, icónicos para la ciudadanía o por su valor artístico, se deberían conservar. A la vez al posibilitar que se pueden mover, no se perjudica a sus propietarios al no condicionar el futuro del edificio o del local en el que se encuentran”, explicó, poniendo como ejemplo el rótulo de Calzados Chiqui.