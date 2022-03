Los ganaderos, contra las inspecciones para evitar vertidos al Piles: “Es una persecución”

“Es una persecución; parece que molestamos en todos los sitios. Si pretenden que cambiemos lo que tenemos, me parece bien, pero las explotaciones tendrán que tener una rentabilidad económica y con estas historias con las que viene el Ayuntamiento, acabaremos todos cerrando. Si quieren que cerremos, que lo digan de una puñetera vez, porque estamos hasta las narices de agonizar”. Eva García, la última de una saga familiar que cuida en Ruedes de una cabaña ganadera que hoy cuenta con más de 40 reses, expresaba ayer con estas palabras su profundo malestar por las inspecciones que, tal y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, van a efectuar el Seprona, la Policía Local y los inspectores del Servicio de Calidad y Vigilancia Ambiental del Ayuntamiento de Gijón, para detectar posibles vertidos de explotaciones ganaderas al río Piles.

Estas inspecciones forman parte del plan municipal para sanear el principal cauce fluvial gijonés, cuya calidad de las aguas afecta directamente a la playa de San Lorenzo. Pero los ganaderos sostienen que no son responsables de la contaminación del río y se consideran maltratados por la decisión municipal.

“El Ayuntamiento de Gijón se luce. Hay pocas explotaciones que queden en Gijón, el gasóleo agrícola subió un euro, la luz por las nubes, del pienso ya ni te digo y mientras a nosotros no siguen pagando al mismo precio y ahora esto es sangrante, si me vienen a decir que tengo que hacer obra por una pila de cucho que tengo ahí hace mil años; lo que nos faltaba ahora con lo que nos está cayendo”, lamenta la ganadera de Ruedes.

Eva García apunta que buena parte de los ganaderos están aguantando hasta la jubilación para cerrar las explotaciones, porque no hay relevo generacional.

Isabel Rodríguez, con 80 vacas de leche en San Martín de Huerces, opina con igual contundencia “si el Ayuntamiento no quiere ganaderías, que nos cierren de una vez ya, esto es vergonzoso, porque cuando no es una cosa, es otra y estamos hasta las narices”, aunque en su caso concreto señala que no le afecta esta medida dado que su explotación no está próxima al Piles, pero “hay gente que se va a ver involucrada en este tema”. Esta ganadera contrapone la campaña de inspecciones que ahora se va a hacer al sector con la reclamación de que “nos limpien los caminos y las cunetas, que no lo hicieron este año; ¿es que no pagamos impuestos como los demás? Lo del río Piles es una excusa para cerrarnos, porque yo de toda la vida lo conocía bajando de porquería hasta arriba”, concluye.

Otro ganadero gijonés, que prefiere guardar el anonimato, sostiene que no son las ganaderías, si no “los dos llagares y una mina que hay hacia arriba” los que efectúan vertidos al Piles. Añade que la mayoría de las ganaderías tienen vacuno de carne, que pasta en los prados, permaneciendo muy poco tiempo en las cuadras que además “están muy distanciadas del río”. En su opinión, la administración “está haciendo la vista gorda con esas industrias, porque son potentes” y en su lugar se está centrando en ellos.