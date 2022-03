La madre de acogida de la niña atrapada en Moldavia obtendrá ante notario un permiso para traerla

En la estantería de Paula Parrondo hay dos libros que llaman la atención. Uno, “Manual de Resistencia”; y otro, “La Historia Interminable”. En eso se han convertido ahora sus días. En resistir para salir adelante de un proceso que se antoja demasiado largo. Ella es la madre de acogida de Nikol Makarova, la niña ucraniana de 12 años que escapó sola de la guerra y ahora está bloqueada en Moldavia, sin papeles. Está acogida en este país por una familia con vinculación asturiana. Y espera una solución para poder llegar cuanto antes a Asturias. “El problema que tenemos es de papeleo. Queremos hacerlo todo legal. Buscamos ayuda para poder gestionar su salida”, explica Paula Parrondo.

El asunto podría dar mañana un paso importante. Parrondo está tramitando con la madre biológica de la niña un poder notarial en vídeo para poder acreditar que la pequeña tiene permiso para viajar a España. Para poder volver a Asturias porque Nikol conoce bien Gijón. Ella estuvo ya en dos ocasiones en la ciudad, gracias a un programa de intercambio impulsado por la ONG Expoacción. “Por otras vías podría salir. Pero yo no quiero chanchullos. No quiero riesgos innecesarios. Quiero que todo sea legal”, incide la mujer.

Paula Parrondo tiene 45 años. Es del Occidente, de Ortiguera, en Coaña. Está casada con Jorge Suárez y tienen un hijo. Trabaja como dependienta en un supermercado. Atiende a LA NUEVA ESPAÑA en el salón de su casa. Sale de su habitación impecablemente vestida, pero al ir a colocarse un anillo se le nota un fuerte temblor en las manos. “Estoy mal, claro. Tengo nervios y mucha ansiedad. Soy anti pastillas, pero estos días las estoy tomando porque sino no podría estar aquí sentada”, explica.

No es para menos. Su vínculo con Nikol es enorme. En los dos años que estuvo en Gijón, la niña se ganó sus corazones. “Es alegre, simpática, sociable, juguetona. Le gusta jugar con otros niños aunque no entienda del todo bien el idioma. Le encanta jugar. Es dinámica. Muy activa. Le encantan los pueblos. Las rutas de montaña y los perros”, recita de memoria Paula Parrondo. “La siento como mi hija. Y cuando venga, el tiempo que no pueda estar con su madre ella será como mi hija. Totalmente”, insiste.

El viaje de Nikol ha sido tremendo. Hasta que empezó la invasión, ella vivía junto a su madre, su hermano y otros familiares en el centro de Kiev. “Iba al colegio, con toda normalidad. Cuando vimos por la tele que la cosa empezaba a ponerse fea hablé con su madre. Pero ella me dijo que solo eran amenazas. Pensaron que no iba a haber guerra”, relata Parrondo. No fue así. Cuando comenzó el conflicto, la familia de Nikol se afanó por sacarla de Kiev. La pequeña marchó sola hacia el pueblo de su abuela. Viendo que la ofensiva se recrudeció, salió junto a otras familias por Moldavia. “Ha caído en la peor frontera posible”, lamenta Parrondo. Afortunadamente, una familia con vínculo asturiano accedió a acoger a la pequeña ucraniana hasta que todo se solucione.

“Su madre está de acuerdo en que se quede aquí”, asegura Paula Parrondo antes de irse a trabajar. “Tenemos mucho miedo de que le pueda pasar algo. Vamos a ir a una notaria, quizás en Madrid porque mañana tengo que ir allí para preparar más trámites. Queremos hacer un poder notarial por vídeo con la madre, acreditando que es ella”, zanja. Durante la charla, Paula Parrondo llama tres veces a Nikol por la aplicación “Viber”, pero no contesta. Afortunadamente, más tarde tiene noticias de ella. Está en buen estado. Y deseando poder llegar a Asturias, donde se la espera con los brazos abiertos.