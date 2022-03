“Casi la mitad de las agresiones sexuales en Gijón tienen a menores como víctimas”

Los delitos por agresiones sexuales cometidos en todo el concejo de Gijón en 2021 se dispararon, según los datos del Ministerio del Interior, hasta los dieciséis casos, cuando apenas hubo tres denuncias en 2019 y cuatro en 2020. A pesar del incremento, desde la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de la Policía Nacional advierten que hay que tener cautela con los datos, espera a ver la evolución en los próximos años y recordando que ahora hay una mayor concienciación para denunciar. Matizan, además, que los agresores pertenecen al entorno de la víctima, es decir, no son personas que abordan por la fuerza a las mujeres por la calle. El inspector Roberto Fernández es el jefe de la Ufam en la comisaría de El Natahoyo desde octubre del pasado año, una unidad donde además de las investigaciones para dar con los responsables de los delitos es fundamental el acompañamiento a las afectadas para que se sientan cómodas y pierdan el miedo a denunciar. “Lo primero es decirles que ellas no tienen culpa de nada; son víctimas”, afirma el inspector.

–¿Es preocupante el aumento de las agresiones sexuales?

–Sí que es preocupante, pero hay que tener en cuenta que venimos tanto en 2019 como en el 2020 de índices muy bajos para una ciudad del tamaño como Gijón. Con los números hay que tener cautela, y debemos estar vigilantes en los próximos años para ver cuál es la tendencia y ver su evolución. Pero al contrario de lo que pueda pensar la gente, no son casos de una persona que es abordada en la calle por un desconocido que por la fuerza la agrede sexualmente. No. De ese tipo no hemos tenido ningún caso el año pasado. Son todo casos con autores del entorno de la víctima.

–¿En qué sentido?

–Hay casos en los que, por ejemplo, empiezan una relación sexual consentida, pero que en algún momento de esa relación se rompe ese consentimiento. Es ahí cuando se comete el delito. Tú puedes iniciar una relación consentida, pero si la víctima dice hasta aquí, es hasta aquí. Todo lo que suceda después de ese momento ya es en contra del consentimiento de la víctima y es delito.

–¿Ahora se denuncia más porque hay una sensibilidad social mayor a estos delitos?

–Uno de los motivos por los que en 2021 ha habido este aumento de casos sí puede ser porque haya mayor sensibilización que hace que tanto el entorno social de la víctima aconseje a las perjudicadas a denunciar. Desde la Policía y el resto de instituciones implicadas en la protección a la mujer aconsejamos siempre que se denuncie, tanto por el bienestar de la víctima como para evitar que esas personas vuelvan a actuar contra otras mujeres.

–¿Son las víctimas quienes denuncian o por mediación de familiares y amistades?

–Principalmente, son las propias víctimas las que vienen a comisaría, aunque muchas veces aconsejadas por su entorno. Nosotros siempre aconsejamos que denuncien.

–¿Ocurre lo mismo con los malos tratos? ¿Se detectan antes y se denuncia también más que antes?

–Sí, va en el mismo orden. Son temas muy personales, tanto los delitos sexuales como la violencia de género. Muchas veces, a las víctimas les cuesta. Tienen reparos a la hora de denunciar porque mantienen una gran dependencia de esas personas, ya sea económica, emocional o porque tienen hijos en común. Muchas víctimas llegan con dudas para denunciar, y nosotros, una parte importante de nuestro trabajo es ayudarlas, explicarles todo lo que puede venir si denuncian y arroparlas.

–¿Cómo logran que se sientan arropadas?

–Vestimos habitualmente de paisano, sin el uniforme policial. Y desde el primer momento que tenemos contacto con una víctima intentamos crear un clima en el que ella se sienta cómoda. Utilizamos un lenguaje que la haga sentirse cómoda. Como decía, son temas muy personales y a nosotros nos acaban de conocer. Es importante que se sientan a gusto y que se abran para relatarnos los hechos. La mayor parte de los agentes son policías con muchos años en la Ufam y tenemos una capacidad grande para escuchar. Saber escuchar y así que ellas se sientan más cómodas. La empatía con las víctimas es muy importante.

–¿Se ha logrado acabar con ese sentimiento de culpabilidad que tienen muchas víctimas?

–Ahora hay más denuncias, sentimos que se denuncia más ahora, y vemos que las víctimas pierden cada vez más ese sentimiento de culpabilidad. Nosotros siempre les decimos lo mismo, lo primero, y es que ellas no tienen culpa de nada. Que son víctimas, y que en todo momento estamos para ayudarlas.

–¿Cómo valora su etapa hasta el momento al frente de la Ufam?

–Es muy gratificante ver la implicación de todos los agentes que están a mi cargo en la unidad. Están totalmente involucrados en la lucha contra los malos tratos y los delitos sexuales. Es una satisfacción para todos cuando conseguimos mejorar la situación de una mujer. Ver que salen y hemos podido ayudarlas en algo. Es la mayor satisfacción.

–Se critica a veces la existencia de denuncias falsas o por motivos espurios. ¿Es habitual o una falsa idea?

–No es nada habitual. La sociedad cada vez está más sensibilizada con estos temas y eso implica que la gente tiene cada vez más reparo a venir a comisaría a faltar la verdad. Es cierto que no todos los casos son iguales, los hay más graves, pero hay que tener en cuenta que cualquier víctima que viene aquí, para ella su caso siempre es el más grave.

–¿Los abusos y agresiones sexuales a menores de edad también se siguen sucediendo de la misma forma que en adultos?

–De los dieciséis casos que se denunciaron en 2021 en Gijón, casi la mitad tienen como víctimas a menores. Para nosotros, los delitos sexuales cuando hay menores es lo más penoso, por decirlo de alguna forma, con lo que tenemos que trabajar. Es cierto que, en cuanto a los autores, se caracterizan porque son del entorno del menor, ya sea del entorno familiar, social o que han conocido por redes sociales. Pero no son personas desconocidas que llegan y raptan a un niño.

–¿Se utilizan las redes sociales para acercarse a los menores con esos fines?

–Cuando digo que entran en contacto por redes sociales con menores es porque los autores del delito, digamos, suelen ser de edades próximas. No es habitual, ni tuvimos casos en 2021, de un menor que haya sido agredido por un mayor de edad que tenga una diferencia de edad relevante. Son de edades aproximadas.