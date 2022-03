Cimadevilla, “patrimonio abandonado”

“Si tuviera algo de sentido lo que se pinta podría ser bonito, pero pintar por pintar, y estropearlo todo, es una pena”. El pequeño Hugo Méndez, mientras toma el vermú con su familia, traslada desde su inocencia un mensaje de resignación que inunda a todos los vecinos de Cimadevilla. “El barrio es patrimonio de la ciudad y está abandonado, las pintadas dan muy mala imagen”, relata Laura Buznego. “Hay baldosas rotas, farolas en mal estado, suciedad... Da la impresión de que no importa mucho el casco histórico”, añade Andrea Cuervo.

Cimadevilla se encuentra a la espera de un futuro Plan Especial, que servirá para unificar y actualizar el Plan Especial de Protección y Reforma del Cerro de Santa Catalina, que data de marzo 1987, y el Plan Especial de Reforma Interior de Cimadevilla, de julio de 1992. Mientras eso sucede, los vecinos, así como gijoneses de otros puntos de la ciudad y turistas, reclaman un mayor cuidado para una zona que considera “una joya”, y que se encuentra llena de pintadas en edificio emblemáticos como la colegiata San Juan Bautista.

“El tema de las pintadas, aparte de las fachadas, es que también está afectando puertas y ventanas de casas particulares. Es necesario que se controle, no sé si con más vigilancia, pero también desde una llamada al respeto”, explica Sergio Álvarez, presidente de la asociación vecinal “Gigia”. “Este barrio es patrimonio de la ciudad, ya no solo es que se ofrezca una mala imagen con los edificios emblemáticos, sino que por ejemplo no se está teniendo cuidado a la hora de intentar arreglarlo desde Emulsa, cuando pintan las paredes en otros colores distintos a los que estaban”, apunta Álvarez.

Aunque no son del barrio, sí que lo frecuentan José Luis Cañedo y Silvia Ramos. “Venimos mucho a la capilla de La Soledad”, reconocen. “Ya queda feo cuando se ven portones privados o paredes pintadas, más cuando son edificios importantes y emblemáticos como este”, relatan. “Es una pena, porque la gente que viene de fuera Cimadevilla es un escaparate de Gijón, y verlo así da muy mala imagen de la ciudad”, subrayan.

Cerca de la Colegiata San Juan Bautista los paseantes se encuentran con la Torre del Reloj, con la fachada en mal estado, la pintura resquebrajada. “Da mucha pena verlo así. No creo que fuese tan caro mantenerlo en buen estado, limpiar y pintar”, relata Luis Infanzón, mientras pase con su perro por la zona. “No entiendo la dejadez de los políticos con algo tan histórico”, señala en referencia a esta construcción que se levantó a finales del siglo XVI.