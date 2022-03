Miguel Hernández, una escuela infantil con mucho arte

En la Escuela Infantil Miguel Hernández conocen la partitura para explorar nuevas formas de educación. Y nunca mejor dicho porque el centro de El Natahoyo se encuentra este trimestre inmerso en un proyecto musical que implica tanto a los alumnos como a sus familias. La idea es que tanto los pequeños como sus padres lancen su imaginación al poder para crear sus propios instrumentos, realizar reportajes sobre sus canciones favoritas o que los alumnos indaguen en los gustos musicales de sus padres y de sus abuelos. “Cada uno tiene libertad para hacer lo suyo. Así se crea una conexión especial”, explica el director de la escuela, José Miguel López.

Los resultados están siendo espectaculares. Ahí está por ejemplo el instrumento que han diseñado el pequeño de 4 años Noah Cuervo y sus padres. Es algo así como una mezcla entre batería y cocina de juguete. Se toca con unos cucharones de madera, los timbales son cocos y los platos que aporrearía en su caso Phil Rudd, el baterista de AC/DC, están hechos con cacerolas, platos y hasta una paellera. El pequeño Noah Cuervo hace una demostración de lo bien que suena. Agarra los cucharones y golpea con fuerza las cacerolas. Y sonar, suena fuerte de eso no hay duda.

“Lo hice con mis padres. Mi madre buscó en el móvil cómo hacerlo y lo fuimos montando. Es descacharrante”, describe con todo lujo de detalles el crío. Por cierto, que en la familia de Noah Cuervo son bastante aficionados a la música. “Mi padre tiene una guitarra española y otra eléctrica. También tiene un ukelele”, dice el pequeño. “A mí la música me encanta. De mayor me gustaría ser músico. Y si no policía de la galaxia”, remata el pequeño estudiante. “Cada uno desarrolla su imaginación y traen cosas que son sorprendentes”, asegura el director de la escuela.

En el Miguel Hernández trabajan por proyectos, como hacen en otros centros educativos de la ciudad. Este colegio es una de las cinco escuelas de Educación Infantil de 3 a 6 años que hay en Gijón. Junto al resto, forman la agrupación “Mandilones de Colores”, que recientemente celebró una década de vida. En cada trimestre, el colegio que dirige José Miguel López se dedica a un proyecto en concreto. Actualmente, están en el segundo trimestre. Este trimestre es tradicionalmente en el que las cinco escuelas escogen un proyecto conjunto. “Siempre buscamos una actividad común y tratamos de coincidir todos en el mismo punto”, recuerda López.

En cualquier caso, en el Miguel Hernández prima todo lo que concierne al arte. “Le damos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la expresión plástica y la música”, expresa el responsable del centro. Esta semana, por ejemplo, varios alumnos estuvieron realizando murales con temperas. Lo cuenta Jimena Pérez, una niña a la que encantan estas actividades. “Las témperas pintan muy bien. Yo me he pintado a mí misma y también he hecho un prado naranja”, explica la niña. “También hemos hecho una escultura con cartón, pelotas y cajas”, apostilla la pequeña, mientras se abrocha el babi.

Dada la conexión que tienen en el Miguel Hernández con las familias, el centro espera poder recuperar la presencia de los padres con más asiduidad en el centro. Cosa que en los dos últimos años ha sido imposible por la pandemia. También quieren recuperar una de sus actividades predilectas. Que es la representación teatral que hacían todos los viernes, a la una de la tarde. Representación que implicaba tanto a los profesores como a los alumnos. Y es que queda claro que en esta Escuela Infantil, que cuenta este curso con 105 alumnos, hay mucho arte.