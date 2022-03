“Lo de menos es el nombre, quien vote a Pepín Braña se estará votando a sí mismo”

José María Suárez Braña (Gijón, 1952), Pepín para los amigos, no ceja en su empeño de presentarse a las elecciones municipales de 2023 a pesar del revés del Ministerio del Interior, que le ha tirado abajo el nombre de “Gijón por Gijón” al parecerse a “Por Gijón”, el partido con el que concurrió el exconcejal David Alonso en 2019. Ahora quiere abrir un proceso participativo para que los ciudadanos elijan el nombre.

–¿Le va a frenar el varapalo del Ministerio del Interior?

–Cuando recibí el sobre pensé que iba a recibir una alegría y es cierto que me vine un poco abajo. Pero vamos a intentar que esto nos sirva de revulsivo, y se nos ocurrió la idea, porque estoy rodeado de personas competentes y más preparadas que yo, de que participen los ciudadanos y ciudadanas proponiendo nombres que tengan incluido el nombre de Gijón.

–Podrían decirles que, si no tienen una idea para llamar al partido, ¿qué ideas van a tener para Gijón?

–Pues sí. A todas las cosas se les puede dar la vuelta, pero nosotros pensamos que es una forma de hacer partícipes a los ciudadanos. El nombre es importante, pero no definitivo. Nosotros aportaremos nombres, pero queremos abrirnos a la gente y reflejar que esa es la forma en la que queremos llevar la ciudad, dando la palabra a la ciudadanía.

–¿No pensaron que “Gijón por Gijón” se parecía mucho a “Por Gijón”?

–En ningún momento vamos a decir que somos infalibles. Que solo fallemos en eso si llegamos a la Alcaldía.

–Pero es el primer paso, y no invita al optimismo para pensar en que harán una buena gestión.

–Están en su derecho de criticarlo, pero si algo tengo claro es que iré a cara descubierta. Nací en Gijón, vivo en Gijón y espero morirme aquí. No concibo mi vida sin Gijón. A veces me vengo un poco abajo, pero estoy rodeado de gente joven y muy buena para ayudarme en esta aventura.

–¿Cuáles son los pilares de su partido?

–Ir con la mentalidad total de servir a los ciudadanos de Gijón.

–Eso dicen todos.

–La diferencia es que nosotros diremos pocas cosas, pero las haremos todas. Cosa que los partidos actuales, más que pensar en los ciudadanos, piensan en sus partidos. Se aplican eso de que no les importa ser tuertos si el otro está ciego. Nosotros no veremos a ningún partido como enemigo, serán rivales. Y no nos opondremos a ninguna idea que pueda ser buena para Gijón.

–¿Qué propuestas tienen?

–Soy partidario de invertir en los barrios de Gijón, en las afueras. Que se sientan a gusto y hagan su vida allí, porque la mayoría bajan al centro en días contados. Yo nací en El Llano del Medio. No debemos preocuparnos tanto de Poniente, que está de una manera digna para que siga unos años más ahí, y que ese dinero se invierta en la periferia. Es algo muy fácil.

–¿Le para mucho la gente por la calle?

–Sí. Me molesta decirlo aquí, porque puede sonar a vanidad. Cuando fui presidente de las peñas sportinguistas salía de casa al E Molinón y soportaba de todo, solo escuchaba gritos llamándome vividor, pero en esto ya llevo mucho ganado porque no tengo, de momento, ningún rechazo. Me para mucha gente que no me conoce de nada, especialmente mujeres, y me prometen el voto. De hecho, si todos los que me paran me fuesen a votar sacaría seguro mayoría absoluta, pero tengo los pies en el suelo.

–¿Qué haría en el Muro?

–Si tienes un cáncer no puedes tratarlo con aspirina. Gastar un dinero como se gastó para en dos años volver atrás... No dejan de pararme por la calle para decirme que si soy alcalde solucione el Muro. Muchas veces se gastan 70.000 euros y no pasa nada, dicen que es el chocolate del loro. Pero me pone de los nervios y por eso me metí en política. La sensación que me da en esta ciudad es que hay una bandada de loros, y si todos están comiendo chocolate vamos a tener que recuperar La Herminia, Plin, la Primitiva Indiana, fábricas de chocolate que dejamos marchar porque nos estamos desindustrializando. Igual hay que coger algún loro y mandarlo a la selva, ahora que está tan de moda la protección animal.

–¿Qué opina de la protección animal?

–¿Cómo va a estar mal si yo tuve tres perrinos? Pero a qué llamamos protección animal ahora que vemos cómo bombardean Ucrania. Los toros no son los únicos animales que sufren. Quitamos los animales de los circos, pero ahí está la hípica, que es un circo al aire libre. Si el caballo hablase cuando el jinete le hace saltar dos metros, igual le diría algo. Se está llevando todo al extremo. Cuando no haya un solo niño ni persona que pase hambre en el mundo ya gastaremos en perros y en gatos.

–¿Ya ha empezado a pasear por los barrios de Gijón?

–Que la gente se dé cuenta de que nací al lado de la Cábila. Soy un hombre de barrio. Nací en El Llano, viví en Contrueces... Conozco todos los barrios. Y seré muy claro para decirle a la gente de Gijón que, si les da por votarme a mí como alcalde, cada vez que metan la papeleta de Pepín Braña en la urna se estarán votando a sí mismos, porque yo soy uno de ellos.