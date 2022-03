El regreso del prócer a Frómista

Aquel sábado 24 de septiembre de 1791 nuestro viajero llegaba a Frómista de nuevo, y visitaba el monasterio de Nuestra Señora de la Misericordia, hoy totalmente desaparecido, pero las visitas y observaciones hasta cerrar el día no terminaron allí. Cuenta en su diario: “Pasamos al priorato de San Martín, llamado del Milagro, porque dicen que se conserva allí, pegada a una patena, una santa Forma. El cuento del suceso no se pone aquí, porque le trae el Yepes, tomo VI, hablando del monasterio de San Zoilo de Carrión, a quien pertenece el priorato. Yo vi por mis ojos una cosita blanca, que no me pareció cosa de hostia, sino materia más gruesa, pegada a un pedazo de cera harto más grande y visible; vense también dos muy pequeños pedazos que parecen de hostia, sin que se conozca pegamiento alguno, y unidos a la patena, que está vertical; en fin, se conoce una gota de cera en la patena, quitada como con la uña. La iglesia es graciosa, obra al parecer del siglo XII. Se me olvidaba decir que en el monasterio es nuevo el retablo mayor, de pasable arquitectura, pero las estatuas pésimas”.

Aparece una curiosa historia en este fragmento de Jovellanos, el llamado “milagro” de Frómista, que está muy asentado y arraigado en la tradición de esta hermosa villa palentina, y que, aunque Jovellanos tilda de “cuento” por lo que él mismo vio con sus ojos, cuenta que un hombre llamado Pedro Fernández de Teresa, cristiano, pidió un dinero prestado a un judío que vivía en Frómista y se llamaba Matudiel Salomón. Pedro no devolvió el préstamo en los plazos acordados, con lo que el judío le denunció ante la autoridad eclesiástica, y le excomulgaron. Cuando se vio en esta tesitura decidió devolver el dinero al judío, pensando que así el castigo religioso sería levantado. Pero olvidó comunicar esto a las autoridades pertinentes, y, además, por desgracia para él, enferma gravemente y pide confesión y comunión. El cura Pérez de la Monja lo confesó y quiso darle la comunión, pero misteriosamente la Sagrada Forma se quedó pegada a la patena sin que hubiera manera de despegarla. Extrañadísimos ambos ante tal situación, el cura preguntó si había confesado todo y Pedro recordó la cuestión del préstamo y la excomunión, que no había sido eliminada, ya que no lo había comunicado tras pagar el préstamo, lo cual fue comprobado por el sacerdote. Levantada la excomunión se le pudo administrar la comunión, aunque con otra forma, pues la primera jamás pudo ser despegada de la patena. El párroco tomó la Forma del Milagro, y la colocó en custodia en San Martín. Todavía en la actualidad, en la casa donde acontecieron todos estos hechos se conserva la estola del cura y delante de la puerta se encuentra la llamada “piedra del milagro”. Vemos también que Jovellanos se acerca a la que hoy es, junto a las esclusas del Canal de Castilla, la gran atracción a nivel monumental y artística que conserva Frómista, la iglesia románica de San Martín, fundada por Doña Mayor, condesa de Castilla en el 1066, y que perteneció a un cenobio que no llegó a nuestros días. En 1118 la reina Urraca I de León se lo otorgó a San Zoilo de Carrión de los Condes, junto a posesiones y rentas. Así pues, el monasterio de Frómista se convirtió en un priorato dependiente del de San Zoilo. Esto trajo consigo problemas y desavenencias por cuestiones de carácter económico entre los dos monasterios, que se fueron dirimiendo con el paso del tiempo. Como dije, hoy solo pervive la iglesia de lo que fue el cenobio, y con importantes modificaciones por el grado de abandono que tuvo, aún así es una de las grandes joyas del románico español. Dice Jovellanos en su Diario: “En la parroquia de San Pedro hay, en la nave de la epístola, un gracioso retablo de piedra, por el gusto de Berruguete, pero encalado; el pórtico, de la misma arquitectura, es grandioso, aunque no acabado, y la portada de lindísimas entalladuras. Logré que se viese el archivo, y no pareció pergamino alguno. Salimos a las cinco y llegamos aquí donde estamos (Amusco). Dormimos en casa de Carrasco Geta, gran jurista”. Difícil lo tiene la iglesia de San Pedro porque hoy día todos los flashes se los lleva San Martín, pero la que Jovellanos ve antes de irse a dormir es la actual parroquial, y por supuesto tiene elementos interesantes a destacar. La iglesia es diseño de Juan de Escalante y es de factura gótica con toques renacentistas a su vez, la portada tiene un llamativo pórtico de estilo neoclásico. Y el retablo citado por don Gaspar está dedicado a San Pedro y San Pablo con una fantástica escena del Descendimiento obra de Juan de Balmaseda, artista que también dejó su huella en el magnífico retablo de la catedral de Oviedo. Jovellanos se va a descansar, pero como es habitual en él madruga y su recorrido sigue así: “Salida a las siete, Puente de Sotregido, casi ciego. Al cuarto de legua se halla el canal, en la caseta de riego de Haces; desde ella hasta el punto de Piña reconocido se halla el acueducto de Fuente Mimbre; caseta y expediente de Vezana; acueducto de Arroyales; caseta y acueducto del Val, pasado el cual se da en Piña. Seguimos el canal hacia abajo; páramo de Calahorra, de dos mil pies de línea cavado hasta cuarenta pies en la mayor altura; banqueta; camino alto y diques que deben descargarse”. Estaba Jovellanos bordeando constantemente el Canal, desde Frómista hasta Calahorra de Ribas, cuan viajero actual, porque muchos de estos lugares aún existen hoy, como algunos de esos puentes y acueductos citados. Esas casetas mentadas por nuestro ilustrado son las llamadas almenaras, que en realidad eran reguladores del flujo de agua, en algunas se ven todavía en su interior las infraestructuras hidráulicas que hacían esa función. Pero al llegar a esta Calahorra palentina nos dice lo que sigue: “Tres esclusas unidas, las más altas de todas y mejores; siguen unos muelles en vuelta, y, quedando a la derecha el convento de franciscanos reformados de Calahorra, cuyo campanil sirvió de punto de comparación en la nivelación”. El convento al que se refiere y del que hoy tan solo queda una espadaña en pie, es Nuestra Señora de la Consolación, fundado por el franciscano Pedro Santoyo. Pedro Manrique, Adelantado Mayor de Castilla, solicitó al obispo de Palencia fundar el convento en las inmediaciones de una pequeña ermita dedicada a la Virgen. El papa Martín V concedió una bula en 1427 que autorizaba la fundación. Funcionó hasta la desamortización de Mendizábal y de 1835 hasta hoy solo tuvo abandono. En Calahorra hay que añadir otro dato curioso y relevante y es que el 16 de julio de 1753 comenzó la construcción del Canal aquí, más concretamente el llamado ramal de Campos. Y en agosto de 1791, apenas días antes del paso de don Gaspar, se une al ramal del Norte. Recordando este hecho se colocó un monolito que lo conmemora y que aún pervive y dónde se lee la siguiente inscripción: “En el feliz reinado de Don Carlos IV y de la Señora Doña Luisa María su augusta esposa, se unieron en este punto los ríos Carrión y Pisuerga en agosto de 1791 a expensas del real erario, siendo ministro de él el Excelentísimo Señor Conde de Lerena, bajo cuyas órdenes dirigió las obras el coronel Don Juan de Homar Aguirre Échea, cavallero de Calatraba”.