El verano cultural gijonés vuelve con más fuerza

El verano gijonés se aproximará lo máximo a toda su esencia en la programación cultural. Los promotores de los grandes eventos trabajan ya en el escenario de que sus festivales sean lo más parecidos a 2019. “La idea es hacer, siempre con precaución todo lo que nos permitan para ser lo más similares a antes de la pandemia”, reconocen los responsables de la “Semana negra”, “Tsunami Rock”, “Metrópoli”, “Gijón Life” y la “CometCon”.

La “Semana negra”, el festival veterano por antonomasia, que alcanza su 35.ª edición, tendrá una novedad importante: recuperará el ocio. “Habrá noria, montaña rusa y puestos de comida”, explica su responsable, Ángel de la Calle, que transmite no obstante un mensaje de prudencia. “Va a ser un verano para recordar, tengo optimismo, pero soy precavido, vamos a intentar hacer la ‘Semana negra’ más parecida a 2019, pero tenemos un plan B y C por si acaso”, apunta. En la parte literaria, el objetivo lo tiene claro. “El año pasado no pudieron venir autores de Argentina o Chile, por ejemplo, y hubo aforos reducidos en las carpas. Queremos que todos puedan bien y que se llenen las carpas como siempre en los actos”, señala De la Calle, que lamenta no obstante una ausencia. “El ‘tren negro’ no nos vamos a atrever a hacerlo todavía, es una pena, porque esa cercanía es clave”, señala el responsable de la “Semana negra”, que irá del 8 al 17 de julio.

“Volvemos con todo”. Marino González, responsable de “Metrópoli” y el “Gijón Life” hace referencia al “hashtag” que utilizan en las redes sociales para explicar que este año la feria del ocio y entretenimiento familiar tendrá cómics, exposiciones, videojuegos, actividades dedicadas a “Star Wars” o mucha música. “Habrá más de 100 actuaciones entre todos los escenarios y las carpas”, explica González, responsable del festival que estará en el recinto ferial Luis Adaro del 1 al 10 de julio, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA. “Recuperar la normalidad es vital para la ciudad, su economía, y su vida laboral y social”, destaca. En su caso también organiza el “Gijón Life”, que en la segunda quincena de julio programará “unas ocho actuaciones” en la explanada situada junto a la Escuela de Marina Civil. Por el momento se ha confirmado la presencia de Dani Martín y Manolo García.

Siguiendo con la música, el “Tsunami Xixón” recuperará su esencia, de reunir en un escenario durante un tiempo concentrado conciertos de rock y funk, sin ninguna limitación. Entre el 28 y 30 de julio, en La Laboral, plantearán una edición de récord. “Pasamos de dos a tres días, tendremos 36 bandas, 14 de ellas extranjeras, más los ‘Djs’, y tenemos el concierto de ‘Ska-p’ en exclusiva en el norte de España. Y a ellos sumaremos los conciertos gratuitos. Estamos muy entusiasmados”, indica Ramón Noguera, promotor de este festival. “Esperamos que vengan unas 40.000 personas. De otras ediciones el 75% son de fuera de Asturias y un 9% del extranjero. No hay un evento de rock y punk rock más grande en Europa. Genera mucha para la ciudad a nivel económico y emocional”, subraya Noguera.

En septiembre, el primer fin de semana, los días 3 y 4, la “CometCon” alcanzará su tercera edición en la ciudad, y la décima de su trayectoria”. “Aspiramos a que no haya limitaciones de aforo y poder volver a contar con invitados internacionales, que el año pasado no pudieron acudir”, relata Héctor Lasheras, su director. “Todos estamos fatigados, primero por el covid y después por la guerra. Necesitamos el ocio para disfrutar y distraernos”, relata antes de añadir que en su programa no les faltará nada. “Lo difícil es que no te guste algo”, resalta el responsable del festival de ocio friki y videojuegos.