La vuelta de gijoneses que teletrabajan impulsa la venta de pisos en zonas caras

El paseo del Muro de San Lorenzo y las viviendas con vistas al parque fluvial del Piles, junto a algunas calles del centro (especialmente Corrida) y El Bibio siguen siendo las cuatro zonas de Gijón con los precios de venta y de alquiler de vivienda más altos. Unos precios que tienen no obstante oscilaciones relevantes en función de las características de los pisos y de las condiciones en las que se encuentra. Aún así, todas tienen en común un aumento superior a la media de la ciudad, que ronda el diez por ciento. Las inmobiliarias destacan que, pese a este crecimiento, el movimiento durante los últimos meses es intenso, entre otros motivos, por el regreso de gijoneses que teletrabajan.

La zona más golosa, con diferencia, es el paseo del Muro, sobre el todo el tramo comprendido entre las calles Cabrales y Ezcurdia. Frente a la escalera 7 de la playa, por ejemplo, el año pasado se llegaron a vender viviendas a 5.200 euros el metro cuadrado útil, explica César Nozal, de la Agencia La Playa. Además, un buen número de operaciones se materializaron en distintas zonas del eje marítimo por precios que superaban, en algunos casos ampliamente, los 3.600 euros el metro cuadrado.

Esta zona, el parque fluvial del Piles, y viviendas del centro de Gijón como las de la calle Corrida o las que miran al puerto deportivo se están revalorizando muy por encima de la media del mercado inmobiliario de segunda mano local, apunta por su parte Cristian Pastrana, de la agencia inmobiliaria El Sol, que señala que el año pasado los precios en esas zonas subieron un 10% frente al 3% del conjunto de la ciudad. Agrega que la media de precios en esas zonas oscila entre los 4.000 y los 4.200 euros el metro cuadrado útil para la venta y los 14 o 15 euros para el alquiler.

David Álvarez, de la Agencia Álvarez matiza que los precios de venta no son homogéneos dentro de una misma zona, al variar en función de cómo es el piso. Pero sí apunta que los precios de alquiler han experimentado subidas del orden del 20% en zonas como el parque fluvial. Uno de los espacios más demandados, en los que un piso de tres dormitorios con terraza ha pasado de alquilarse por 900 a 1.100 euros al mes, pone como ejemplo.

La irrupción del coronavirus ha influido en el mercado inmobiliario gijonés, aumentando la demanda en primera línea de playa y en Viesques. “Si tiene terraza mirando al parque fluvial, te los quitan de las manos, y más después de la pandemia”, indica Álvarez. Otras inmobiliarias gijonesas ponen algún ejemplo al respecto, como la venta de viviendas a 4.000 euros el metro cuadrado al principio del parque fluvial, pisos que además de terraza, cuentan con garaje. Ejemplos de otras áreas de Gijón bien valoradas son El Bibio, donde se cerraron operaciones a 3.900 euros el metro; Poniente, a 3.700; o Las Mestas, a 3.500, concreta César Nozal, quien matiza que “los precios elevados son de cosas muy puntuales”. “¿Cuánto vale una terraza, cuánto vale una vista? El mercado inmobiliario no es para nada homogéneo”, asegura.

En la zona centro, también muy cotizada, los precios dependen mucho de la antigüedad de la vivienda y de si necesita o no reforma. “Los edificios de menos de 15 años, seminuevos, tienen un valor importante”, apunta Nozal. En todo caso, desde las inmobiliarias se insiste en que lo que se pone a la venta por encima de su valor de mercado no se vende. “Pero los pisos que están en estas zona a precio deberían tardar en venderse entre uno y tres meses. Si no, es que no están a precio”, indica David Álvarez, quien agrega que “hay alegría en el mercado”. “Hay demanda, no una barbaridad, porque no te lo quitan de las manos, pero sí es un producto que está a precio de mercado real, se vende”, añade.

En cuanto al perfil de comprador, es muy variado. En el paseo del Muro y también en otras calles del barrio de La Arena, compran segunda vivienda personas que residen en muchos casos fuera de Asturias. En otras zonas se compra como primera vivienda, fundamentalmente, y no solo por gijoneses. Está siendo además habitual que en esas zonas codiciadas de la ciudad “el aumento de la demanda se deba a empleados de multinacionales que se trasladan desde Barcelona, el País Vasco, el sur de España y, sobre todo, desde Madrid a Gijón desde donde teletrabajan”, señala Pastrana. Eligen Gijón debido a que son oriundos de Asturias o bien conocían la ciudad por haber veraneado en ella. Se trata de personas que “mayoritariamente optan por comprar vivienda”, más que por alquilar. David Álvarez cifra en torno a un 30% de las ventas en las mejores zonas de Gijón a personas y familias de fuera de la ciudad.

Pese al incremento de los precios, César Nozal explica que de media en Gijón están aún un 32,9% por debajo de los máximos que se alcanzaron en el segundo trimestre de 2007, antes de la crisis inmobiliaria. En el aumento de precios tanto en la venta como en el alquiler, también hay que tener en cuenta que a los mismos acabará trasladando previsiblemente el incremento del IPC. “La inflación el año pasado de un 6,5% empezarán a notarla los inquilinos en las renovaciones anuales de contratos, con lo que ese incremento de rentas se trasladará inevitablemente al precio de la propiedad”, apunta Nozal.

Este profesional indica que, aunque hay menos viviendas de segunda mano en oferta respecto a 2018, debido a que hay menos familias que buscan cambiar de piso poniendo el antiguo en venta, ahora han aumentado las compras como inversión. El año pasado se cerraron 266 ventas al mes en Gijón en términos medios, por encima de las 250 que se estima de capacidad de absorción del mercado.