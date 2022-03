Desolado, pero con la entereza suficiente para escribir unas líneas en recuerdo de su hermano Paolo, fallecido ayer a los 55 años. Así se encuentra Filippo Priore, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que ha decidido dedicarle una columna al que fuera catedrático en la Escuela Politécnica de Gijón, que se puede leer pinchando en este enlace. "Mientras escucho de fondo 'Bohemian Rhapsody" de Queen, uno de tus grupos de música favoritos, en las yemas de mis dedos siento que por cada golpeo de estas sobre el teclado del ordenador puedo percibir cómo el latido de mi corazón bombea sangre a todo mi cuerpo y esa sensación me reconforta", asegura. "Probablemente, esos seis años de edad que nos separaban, hicieron al inicio de este tu inesperado usurpador del trono de principito que nuestros padres te habían asignado, un enemigo de juegos al que superar y a ser posible destruir", prosigue Filippo Priore. "Pero el paso del tiempo puso todo en su lugar correcto y con nuestras formas de vivir o entender la vida tan dispares en ocasiones, no tengo la menor duda de que para esos padres que hoy lloran sin consuelo posible el no poder abrazarte, tú que nunca fuiste muy de mimos mientras que yo era zalamero, eres motivo de orgullo por todo lo que lograste en esta vida que al final, tan cruelmente se ha portado contigo", remata.

Luto en la Politécnica por la muerte de Paolo Priore, “un catedrático ejemplar” Paolo Priore falleció ayer a los 55 años de edad. Nacido en Suiza (Interlaken) en 1966, de padres emigrantes (madre española y padre italiano), residía desde 1972 en Asturias con su familia. Estaba casado con Susana Pérez-Arango, hija del expresidente del Real Sporting, con quien era padre de una niña. Su fallecimientos se ha producido este martes 8 de marzo. Exalumno del Corazón de María, cursó estudios de Ingeniería Industrial en la Universidad de Oviedo, para tras una corta experiencia en el sector privado, pasar en 1994 a ejercer como profesor del departamento de Administración de Empresas de la Universidad de Oviedo en la EPI de Gijón, donde era catedrático. A su dilatada labor docente se añadía además una sólida trayectoria investigadora en el grupo de investigación de Ingeniería de Organización en el campo de la Inteligencia Artificial, aplicada a la Organización de Empresas. En su currículum figuran así tres tramos de investigación y transferencia, con más de un centenar de publicaciones en revistas y congresos internacionales y nacionales, participado en numerosos proyectos y contratos de investigación de carácter competitivo, tanto a nivel europeo como nacional o regional, siempre ligado durante casi tres décadas de actividad a la Universidad de Oviedo.