“La gente se irá de Veriña si no se rebaja la contaminación”

José Luis Nicieza, secretario vecinal de Veriña los dos últimos años tras varios como socio, será nombrado presidente del colectivo el próximo día 19 de marzo. Asume con motivación esta nueva etapa, en la que parte con un objetivo claro: encontrar una solución para la contaminación, principal preocupación de los vecinos.

–¿Por qué da el paso para presidir la asociación de Veriña?

–Seguimos siendo prácticamente el mismo equipo. Néstor Alves, el hasta ahora presidente, necesitaba un cambio. En la política de la asociación es que seamos un equipo y lo que hacemos es rotar funciones para seguir trabajando en la misma línea. El paso hay que darlo porque la asociación tiene que sobrevivir, si no esto se muere.

–¿Cuál es la principal demanda de la parroquia?

–Queremos recuperar las fiestas de Veriña, tras el parón por el covid, que es algo muy necesario, después de estos dos años horribles. Pero la mayor preocupación es la contaminación, como en todo el oeste de Gijón. Queremos pelear y dar la batalla ahí. La gente está defraudada con el tema de la contaminación. No somos técnicos ni podemos señalar al culpable para después tener una solución. Confiamos en las administraciones, sea el Principado, el Ayuntamiento o quien corresponda, pero la gente ve que todo se dilata mucho. Es algo obsceno. No sabemos quién es el culpable, aunque lo sospechemos. Pero alguien tiene que señalar, poner una solución de un vez. No podemos seguir así. Tendremos que colaborar con Jove, la Federación Vecinal o la Plataforma Contra la Contaminación para ver si entre todos lo conseguimos.

–¿Teme que la contaminación tenga consecuencias sobre el censo de la parroquia?

–Sin lugar a dudas. En las últimas décadas, pasamos de ser una zona verde, casi un pulmón, a esto. Ahora es horrible. No creo que mucha gente quiera venir a la nueva zona urbanizada. Estamos condenados a que la gente se vaya.

–No todo será contaminación.

–Hacen falta cosas más cercanas, como el arreglo de caminos, que llevamos tiempo demandando. Nos sentimos un poco abandonados. Se arregló el camino al cementerio y hubo alguna otra intervención. Pero, desde luego, no es suficiente.

–¿Notan algún avance para erradicar las carreras ilegales que denuncian en la zona?

–Hubo un poco más de Policía durante una temporada, pero no fue suficiente. Al final es gente que se va de Veriña cuando les presionan a otro lugares, como el Infanzón. De vez en cuando hay alguna carrera. Es un tema difícil de controlar, somos realistas, pero el problema sigue ahí. Que de eso nadie tenga dudas.

–¿Cómo es su relación con La Federación rural “Les Caseríes”?

–No hay ningún problema con ellos. Nos asociamos también a la FAV (Federación asociaciones vecinales de la zona urbana). Es compatible. Seguimos en esa línea de funcionar con ambas.

–¿La parte rural de Veriña necesita más atención que la urbana?

–Sí es verdad que la zona urbana, al ser más moderna, está mejor comunicada y con mejor conexión a internet, que es lo que más necesita la zona rural de Veriña.