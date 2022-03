A la comisión no permanente de reglamentos del Ayuntamiento llegan hoy los reglamentos del consejo sectorial de salud animal y del consejo sectorial de cultura. El primero para votar las 38 enmiendas presentadas por la oposición al texto inicial del gobierno y el segundo para oficializar la apertura de ese proceso de presentación de enmiendas.

De las 38 enmiendas presentadas al reglamento del consejo sectorial de Salud Animal once llevan la firma de Foro Asturias y otras tantas de Podemos Equo-Xixón. A ellas hay que sumar ocho del Partido Popular y otras tantas de Ciudadanos. No constan en el expedientes propuestas de Vox ni del concejal no adscrito Alberto López-Asenjo.

Por su parte, el reglamento que debe regir el consejo sectorial de cultura fue aprobado a finales del mes pasado por la Junta de Gobierno. En ambos reglamentos se hizo una consulta previa.