La “zona azul” suma cada jornada 126 denuncias contra conductores en Gijón

Los controladores de la Empresa Mixta de Tráfico presentaron a lo largo de 2021 un total de 37.717 denuncias por infracciones en la zona ORA (unas 126 cada día de media, teniendo en cuenta que este servicio funcionó durante 300 jornadas). De ellas 22.770, alrededor de un 60%, fueron a vehículos que permanecían estacionados en la zona regulada cuando ya habían excedido el tiempo por el que habían pagado y las restantes 14.947, a vehículos que estaban en zona azul sin haber pagado. Esos son los dígitos que presentó ayer el edil de Movilidad, Aurelio Martín, en respuesta a un paquete de preguntas realizadas por Foro.

También preguntaba Foro por las denuncias presentadas por los controladores contra vehículos que, voluntaria o involuntariamente, habían usado indebidamente un titulo habilitante o la aplicación móvil. Desde la Empresa Mixta de Tráfico se especifica que no hay denuncias por este hecho ya que entrarían dentro del registro general de denuncias por carecer de título habilitante. La inminencia de la entrada en vigor de la prohibición de aparcar en zona ORA para los coches que carezcan de distintivo ambiental –que se ejecutará el uno de abril– hace que el grupo municipal de Foro, y más en concreto su edil Pelayo Barcia, haya colocado la lupa en la gestión de la ORA.

De hecho, para Barcia resulta más que llamativo la disparidad entre estas más de 37.000 denuncias presentadas por los controladores y los 9.777 expedientes sancionadoras por impago de la ORA que se tramitaron el año pasado en el Ayuntamiento, según datos facilitados por la concejalía de Hacienda en una comisión anterior también a preguntas de Foro Asturias. Aunque no es lo único que llama la atención a Barcia.

Al concejal forista también le genera incertidumbre que los controladores no presenten denuncias específicas para casos de tiquets de pago erróneos. “Directamente te denuncian por no llevar tiquet y luego, si eso, ya lo recurre el conductor por vía administrativa. Si es que le llega la multa, que ya vemos que no es siempre. Así que mi petición plenaria sigue vigente”, indicó. Y es que Barcia, pensando en los cambios que entrarán en vigor el día uno, lleva al Pleno de la semana que viene una iniciativa que incluye, entre otras peticiones, que se fije como criterio general la validez de aquellos títulos donde sea evidente que hay un fallo humano o técnico. Ya sea por algún cambio de número o letra al identificar la matrícula o por un error en la geolocalización a través de la aplicación móvil del sistema.

Aunque lo más importante de la iniciativa es la reivindicación de Foro de que los controladores no puedan poner multas a los coches no por tener etiqueta ambiental. Entiende el grupo forista que esta es una infracción de carácter medioambiental que está fuera de las competencias del personal de la Empresa Mixta de Tráfico.

También el uno de abril entrará en vigor el apartado de la nueva ordenanza de movilidad que obliga a pagar por aparcar en la zona ORA a quienes tienen tarjeta de movilidad reducida. Algo de lo que estaban exentos hasta ahora. La concejala Ángeles Fernández-Ahúja, desde el PP, mostraba ayer su solidaridad con el colectivo. Desde Cocemfe ya se anuncian movilizaciones tras una reunión este lunes con la concejalía de Movilidad, que se mantiene firme en ejecutar el cambio. “A la concejalía le falta empatía y sensibilidad social”, critica la concejala popular. La nueva ordenanza da la opción a este colectivo de sacar la tarjeta de residente, que tiene un coste de 45 euros y les serviría para toda la zona azul.

La regulación de la zona de bajas emisiones de La Calzada, a finales de 2025

El Ayuntamiento irá ejecutando obras vinculadas a la zona de bajas emisiones en La Calzada desde ya, en base al dinero que llegará desde Europa a través de los fondos Next Generation y al cronograma temporal que impone, pero su regulación específica como ZBA no será efectiva hasta 2025. Una explicación ofrecida por el concejal de Movilidad, Aurelio Martín, a preguntas del PP y que no fue bien acogida por la concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja. “¿Primero ejecutamos las actuaciones y luego reglamentamos? Creo que eso generará inseguridad jurídica e incertidumbre. Es una chapuza más de esta concejalía. Una huida hacia adelante”, crítica la concejala. El proyecto de zona de bajas emisiones para La Calzada recibirá siete millones de Europa. Un dinero que irá destinado, entre otras cosas, a desarrollar la tecnología necesaria para controlar el tráfico en ese ámbito, y su afección a la contaminación atmosférica pero también a ampliar la red de carriles bus en la zona oeste y su conexión con la red del resto de la ciudad y a crear un servicio público de bicicletas. Tampoco da por buena la edil popular la reflexión de Martín sobre que la zona ORA de Gijón se vaya a convertir a partir del uno de abril en una gran zona de bajas emisiones al prohibir el estacionamiento de coches sin distintivo ambiental. La legislación impone a ciudades como Gijón tener efectiva una zona de bajas emisiones antes de 2023. “Que lo sea la zona ORA es una interpretación algo dudosa”, ironizó Ahúja.